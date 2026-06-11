Miradas Compartidas Awards 2026 abre postulaciones para premiar buenas prácticas de inclusión laboral

La Fundación Miradas Compartidas lanzó oficialmente las postulaciones para los Miradas Compartidas Awards 2026, iniciativa que busca reconocer a empresas y organizaciones que promueven buenas prácticas de inclusión laboral para personas con discapacidad.

El galardón apunta a visibilizar a instituciones que avanzan hacia una inclusión real y sostenible, más allá del cumplimiento de normativas vigentes como la Ley 21.015, que incentiva la inclusión de personas con discapacidad al mundo laboral.

La ceremonia final de premiación se realizará el próximo 28 de octubre de 2026, mientras que el primer periodo preferente de postulaciones estará abierto hasta el 15 de agosto.

Reconocer buenas prácticas de inclusión

El lanzamiento reunió a representantes del mundo social, empresarial y político, entre ellos la presidenta del Senado, Paulina Núñez; la alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín; el presidente de Cajas de Chile, Marcelo Forni; y representantes de empresas y organizaciones vinculadas a la inclusión.

Durante la jornada, los asistentes participaron en un brunch preparado y atendido por personas con discapacidad de la fundación, como parte de los programas de inclusión impulsados por la organización.

El gerente general y fundador de Miradas Compartidas, Felipe Olavarría, destacó que los premios buscan reconocer el trabajo que distintas empresas realizan en esta materia.

“Para nosotros, los Miradas Compartidas Awards son una instancia donde celebramos y reconocemos el trabajo silencioso que muchas empresas están realizando hoy en temas de inclusión”, señaló.

Olavarría agregó que esperan que más organizaciones se sumen a esta transformación social y que la inclusión laboral de personas con discapacidad sea entendida como una tarea compartida.

Quiénes pueden postular

La convocatoria está dirigida a empresas con más de 100 trabajadores que demuestren un compromiso medible con la diversidad y la inclusión.

El proceso de evaluación se dividirá en dos grandes grupos: empresas socias, que ya trabajan junto a la fundación, y empresas nuevas, que se suman por primera vez a medir sus entornos inclusivos.

Las organizaciones podrán postular en nueve categorías técnicas, diseñadas para evaluar el impacto de sus políticas internas y externas.

Las categorías de los Miradas Compartidas Awards 2026

Vinculación con el entorno: compromiso activo con la inclusión más allá del espacio interno de la organización.

compromiso activo con la inclusión más allá del espacio interno de la organización. Capacitación y formación: estrategias de capacitación en inclusión laboral de personas con discapacidad.

estrategias de capacitación en inclusión laboral de personas con discapacidad. Comunicación inclusiva: comunicación accesible, respetuosa y visibilizadora de la diversidad.

comunicación accesible, respetuosa y visibilizadora de la diversidad. Gestión inclusiva: prácticas de atracción, selección, contratación y desarrollo de personas con discapacidad.

prácticas de atracción, selección, contratación y desarrollo de personas con discapacidad. Innovación: proyectos que fortalezcan la cultura inclusiva dentro y fuera de la organización.

proyectos que fortalezcan la cultura inclusiva dentro y fuera de la organización. Motor en inclusión laboral: equipos o comités formales que impulsen acciones sostenidas en el tiempo.

equipos o comités formales que impulsen acciones sostenidas en el tiempo. Gestión en accesibilidad: mantenimiento activo de condiciones de accesibilidad.

mantenimiento activo de condiciones de accesibilidad. Máximo exponente en contratación inclusiva: mayor porcentaje de contratación de personas con discapacidad en relación con la dotación total.

mayor porcentaje de contratación de personas con discapacidad en relación con la dotación total. Programa educativo inclusivo: iniciativas formales orientadas a la inclusión de personas con discapacidad.

Gala final en octubre

Tras el cierre del periodo preferente de postulaciones, un jurado experto evaluará los casos presentados por las empresas.

La gala de premiación está programada para el 28 de octubre de 2026.

Las bases, formularios de inscripción y el espacio para cargar evidencias están disponibles en el sitio oficial de los Miradas Compartidas Awards.