“Que tenga los cojones de decirme quién es”: Lanzan botella a Marc Anthony en pleno show y su reacción se hace viral

Durante un concierto en Barranquilla, Marc Anthony interrumpió su presentación tras recibir el impacto de una botella lanzada desde el público. Visiblemente molesto, exigió que el responsable se identificara, aunque luego retomó el espectáculo.

Luego de su triunfal paso por el Festival de Viña del Mar 2025, el cantante puertorriqueño-estadounidense Marc Anthony enfrentó un momento de tensión durante su presentación en Barranquilla, Colombia.

Ello, porque una botella de agua lanzada desde el público pasó cerca de su rostro, generando su evidente molestia y llevando a que detuviera el espectáculo.

El incidente ocurrió en el marco del Metroconcierto de Barranquilla, donde el intérprete de Vivir Mi Vida reaccionó visiblemente irritado y exigió que el responsable del acto se identificara.

“Les voy a decir algo. El que me tiró la botella, que tenga los cojones de decirme quién es. Los cojones. ¿Oíste? No, no, no. Aquí no”, expresó el artista ante la audiencia, para luego agregar: “Si me tiran algo, pal’ carajo”.

Pese a lo ocurrido, Marc Anthony decidió continuar con su presentación, reiterando su aprecio por el público colombiano.

Los asistentes al evento respondieron con muestras de apoyo al músico, coreando consignas en contra del responsable del incidente.

El hecho generó debate en redes sociales, donde algunos usuarios recordaron que no es la primera vez que enfrenta una situación similar en el país.

En 2022, en un concierto en Medellín, también fue alcanzado por una botella lanzada desde la multitud, aunque en esa ocasión no detuvo su actuación.

El Metroconcierto de Barranquilla, que también contó con la participación de Juan Luis Guerra, continuó con normalidad tras el altercado.

Hasta el momento, no se ha identificado al responsable del ataque.

El momento registrado por los asistentes al concierto de Marc Anthony en Barranquilla