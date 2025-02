La historia tras “Vivir Mi Vida”: El hit de Marc Anthony que nació en otra lengua y hoy es su “grito de guerra”

Marc Anthony regresa al Festival de Viña 2025 con su inconfundible voz y una serie de éxitos acumulados en más de tres décadas de trayectoria. Entre ellos, destaca “Vivir Mi Vida”, la canción con mayor repercusión de su carrera y que es, en realidad, la reversión de un hit africano que sus hijos no podían parar de escuchar.

Marc Anthony, voz emblemática de la salsa a nivel mundial, llega al Festival de Viña del Mar 2025 como uno de los nombres más esperados de la cartelera.

Esta será la cuarta vez que se presente en la Quinta Vergara, y sus más de 30 años en la industria han estado llenos de éxitos y reconocimientos.

Actualmente, cuenta con cuatro Premios GRAMMY y otros nueve GRAMMY Latinos a su haber, muestras figurativas de su huella en la música.

Vivir Mi Vida, en tanto, es el hit indiscutible de su carrera.

La canción fue lanzada en 2013, como sencillo de su álbum de estudio 3, mismo que contiene otros singles memorables como Flor Pálida y Cambio de Piel.

A la fecha, suma más de 1.200.000 reproducciones en YouTube y casi 700.000.000 en Spotify. Pero pese a su repercusión, parte del público hispanohablante aún desconoce su verdadero origen.

La historia tras Vivir Mi Vida, el hit 1° de Marc Anthony

Vivir Mi Vida es, en realidad, una reversión de otra canción: C’est la Vie, del artista argelino Cheb Khaled.

Khaled, a menudo llamado el Rey del Raï, es uno de los músicos más famosos del norte de África y es conocido por popularizar el género raï en el mundo entero.

El raï es un tipo de música folclórica que se originó en Argelia en los años 1920 y 1930, pero que fue modernizado en las décadas de 1970 y 1980 con la incorporación de instrumentos eléctricos y estilos occidentales.

Lanzada en 2012, C’est la Vie se incluyó en el álbum homónimo de Khaled y destacó por su enérgica mezcla de pop y dance, lo que le consiguió altos puestos en las listas de éxitos de Europa, Medio Oriente y África del Norte.

La producción estuvo a cargo del productor marroquí RedOne, famoso por su trabajo con estrellas como Michael Jackson, Lady Gaga y Jennifer Lopez, lo que ayudó a catapultar la canción a un éxito internacional.

Y fue así, precisamente, cómo Marc Anthony entró en escena.

“Se convirtió en mi grito de guerra”

Durante una sesión creativa en su casa en Long Island, Estados Unidos, la canción C’est la Vie capturó la atención de sus hijos de manera instantánea.

“No pensé mucho, era una simple canción”, comentó el artista en 2014, durante la Conferencia Billboard de la Música Latina.

“Pero Ryan se volvió loco cuando la escuchó, y fue a buscar a su hermano, y no podía parar (de reproducirla). Cuando vi que les encantaba, ahí empezó la idea”.

Dicho y hecho. Tras reversionarla al español y lanzarla como single bajo el título Vivir Mi Vida, la canción tuvo un impacto inmediato.

Alcanzó el número uno en la lista Billboard Hot Latin Songs y se mantuvo en la cima durante 18 semanas consecutivas.

También fue galardonada como Grabación del Año en por la Academia Latina de la Grabación y obtuvo 10 estatuillas en los Premios Billboard 2014, incluyendo Canción del Año.

Hoy, Marc Anthony reconoce que Vivir Mi Vida es el mayor himno de su repertorio musical.

“Se convirtió en mi grito de guerra”, admitió a Billboard en 2020.

“La vida va a pasar, no hay necesidad de llorar por ello. A veces hay sequía, así que un día lluvioso no siempre es una situación jodida. Se trata de ver el lado positivo de todo. Que pasen cosas no significa que sea el fin del mundo”, concluyó.