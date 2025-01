Festival de Viña 2025: Humoristas confirmados y programación diaria

El humor siempre genera atención en el certamen viñamarino por la reacción del denominado "monstruo", que, cuando despierta, ruge fuerte en el escenario. Revisa en la siguiente nota la programación por día de los artistas que se presentarán en el festival.

Es una tradición que, a mediados de febrero, las amistades y familias se reúnan para sintonizar el Festival de Viña del Mar, ya sea por televisión o por otros medios.

Dentro de la parrilla programática, uno espera con ansias a los humoristas o comediantes, donde, en ocasiones, el denominado “monstruo” despierta en la Quinta Vergara.

El certamen abrirá con salsa, siendo Marc Anthony quien encienda las luces. Luego seguirá George Harris, y el cierre estará a cargo de Bacilos.

Domingo 23 de febrero

Harris es un comediante de nacionalidad venezolana que se ha presentado en Estados Unidos, Europa y también en el Movistar Arena en Santiago y el Luna Park en Buenos Aires.

Cabe destacar que, en 2023, fue elegido por Miami New Times como el mejor comediante del año.

Lunes 24 de febrero

El segundo día del certamen abrirá con una de las voces más destacadas de Chile: Myriam Hernández, quien tiene éxitos que trascienden generaciones, como El hombre que yo amo, Huele a peligro, Ay, amor y otros.

También habrá espacio para el humor, con la participación de la comediante Chiqui Aguayo, representando a las mujeres en este certamen, al igual que lo hicieron en su momento sus excompañeras del Club de la Comedia: Natalia Valdebenito y Alison Mandel.

La noche cerrará con Ha*Ash.

Daniela Aguayo es conocida en el mundo de la comedia como “Chiqui”. Es actriz y directora teatral, ha participado en diversos programas de televisión y destacó en su sitio oficial: “Durante el 2017 cumplí un sueño y recorrí Chile con mi monólogo Saca la Chiqui que llevas dentro“.

Martes 25 de febrero

El tercer día abrirá con la banda Morat; para el humor será el turno de Pedro Ruminot, y el cierre estará a cargo de Sebastián Yatra.

Ruminot, para quienes vieron El Club de la Comedia, es conocido por sus rutinas y por los personajes que interpretó en ese entonces, entre los que destaca “El encuestador”.

No es un novato en la Quinta Vergara, ya que, al igual que su colega Chiqui Aguayo, ha estado en estos escenarios en ocasiones anteriores.

Miércoles 26 de febrero

Carlos Vives, quien se ha presentado en diversos escenarios en Chile, tendrá la misión de ser el anfitrión de la cuarta noche del certamen.

En el humor, destacará Edo Caroe, y el cierre de la jornada estará a cargo de Carín León.

Eduardo Carrasco, conocido como Edo Caroe, es un comediante y mago que también ha incursionado como locutor de radio y en el mundo de los podcasts.

Sobre su regreso al Festival de Viña del Mar, expresó en CNN Magazine: “En ocho años, he aprendido un montón. He mejorado como comediante, he escrito muchos chistes y me gustaría que la gente viera el comediante que soy ahora”.

Jueves 27 de febrero

Con dos bandas históricas, Incubus y The Cult, el rock será el protagonista de la noche. ¿El encargado del humor en esta jornada? Juan Pablo López, un comediante que alguna vez trabajó en un banco, en gestión de negocios.

Antes de subirse a los escenarios, decidió escapar del estrés laboral cursando talleres de teatro, estudiando magia y trabajando como DJ.

“Empecé a ser cuentacuentos. Escribía cuentos, los narraba en un restaurante y les agregaba un poco de humor. Ahí dije: ‘Yo sirvo para el humor’. Hice el taller de stand-up con Jorge Alís y León Murillo, y me dediqué a trabajar con Murillo”, expresó en 2026 a Emol. En paralelo, comenzó a pavimentar su propio camino y llegó a presentarse en la Quinta Vergara en 2017.

Viernes 28 de febrero

El género urbano se tomó la clausura del certamen con las presentaciones de Duki, Eladio Carrión y el chileno Kid Voodoo. Además, en esta jornada habrá una voz femenina en el humor: Pam Pam.

La comediante, quien apuesta por hablar de la vida cotidiana, decidió dar un giro radical desde su carrera en Relaciones Públicas hacia la comedia. Desde 2020, también conduce su podcast: No soy yo, eres tú.

“Con su estilo ácido, ingenioso y con historias cargadas de ironía y honestidad, Pam Pam promete un show lleno de risas y espontaneidad”, publicó la cuenta oficial del Festival de Viña del Mar.