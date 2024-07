Edo Caroe dice estar listo para volver al Festival de Viña: “Me gustaría que la gente viera el comediante que soy ahora”

En entrevista con CNN Magazine, el destacado humorista nacional habló sobre los tres shows que tiene programados para agosto en el Movistar Arena y explicó por qué cree estar preparado para volver a pisar el escenario de la Quinta Vergara con su nueva rutina "Peligrosamente Bien": "En ocho años, he aprendido un montón. He mejorado como comediante", explicó.

El destacado humorista nacional Edo Caroe habló con CNN Magazine respecto a su regreso al Movistar Arena con su último espectáculo Peligrosamente Bien, marcando un nuevo hito en su carrera tras convertirse en el primer comediante el recinto de Parque O’Higgins el año pasado.

Esta vez, tiene programados tres shows, los cuales tendrán lugar los días 26, 27 y 28 de agosto (con entradas disponibles a través de Punto Ticket), continuando con una gira que ya lleva meses activa.

El comediante se tomó un tiempo para preparar y probar su nuevo material, incluyendo un viaje a México que contempló la puesta en escena de múltiples shows para afinar sus chistes. Este proceso de prueba y error resultó fundamental para el desarrollo de su nuevo material.

“Me siento muy bien. Me siento confiado, chistoso, creativo. Este es el momento para hacerlo”, explicó.

Caroe, conocido por plasmar sobre el escenario un humor que, a menudo, explora temas de salud mental como la ansiedad y la depresión, ha utilizado estos aspectos de su vida personal como fuente de inspiración y catarsis en sus rutinas.

“Empecé a escribir desde la incomodidad de sentirme bien. A ser irónico con esas situaciones que me provocan alegría. Le di un tinte de pesimismo a todo lo que estaba viviendo. Es decir, “esto es muy bonito, qué bacán sonreír así, pero se va a acabar muy pronto y ojalá que se acabe… porque no es muy cómodo para mí”, comentó el artista a CNN Chile respecto al enfoque de su show.

En esa misma línea, mirando hacia el futuro, expresó su deseo de regresar al Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, donde se presentó en 2016 y destacó como la gran revelación humorística de dicha edición.

Y a diferencia de su participación anterior, que describió como más teatral y nostálgica, cree que su nueva rutina es más adecuada para el ambiente festivo del certamen. “En ocho años, he aprendido un montón. He mejorado como comediante, he escrito muchos chistes y me gustaría que la gente viera el comediante que soy ahora“, sentenció.