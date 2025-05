Huenchumilla cuestionó “presiones” del Partido Republicano en Comisión para la Paz: “Quieren el autoritarismo”

Teniendo a la luz las situaciones de Carmen Gloria Aravena y de Sebastián Naveillán, el senador DC expresó que Republicanos habla desde "la ignorancia" al criticar el informe final de la instancia, criticando además cómo actúa "la ultraderecha en Chile".

El Presidente Gabriel Boric recibió el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, documento en el que los miembros de la instancia desarrollaron una serie de propuestas para avanzar en una solución a los problemas territoriales que vive la macrozona sur del país.

El senador Francisco Huenchumilla, comisionado y copresidente de esta, expresó que la reacción que ha recibido el acuerdo alcanzado no le sorprende, pues concitó, así como esperaba, respuestas mixtas. Pero por sobre todo, “desconocimiento”.

“Vi opinar a Evelyn Matthei y me dio la impresión de que no había leído el informe. Cualquier ciudadano puede opinar muchas cosas, pero cuando alguien aspira a conducir al Estado, si se trata de una materia tan importante, tiene la obligación moral, intelectual y política de leer los informes e interiorizarse bien antes de opinar. No corresponde a alguien que quiere ser jefe de Estado”, expresó en primer lugar el parlamentario.

Por otro lado, el senador aseguró estar sorprendido con no haber alcanzado la unanimidad sobre lo acordado, ya que “durante los dos años (de discusión) no escuché los argumentos que escuché en el minuto final” de parte de Sebastián Naveillán.

“No creo que Sebastián haya tomado una decisión de último minuto por sí mismo. Creo que él es presidente de los agricultores de por allá. Es una persona joven, inteligente, que está iniciándose en estos trotes y probablemente tuvo algunas presiones de ciertos sectores, no sé de qué naturaleza, agrícola o político”, dijo Huenchumilla.

Continuando con su comentario, el parlamentario aseveró que podrían haber sido presiones desde el Partido Republicano, al cual es cercano Naveillán, ya que la opinión surgió solo en última instancia. Además, agregó que durante el periodo de trabajo sobre el informe, Naveillán fue más bien colaborador y participativo.

En esa línea, ante los dichos de Republicanos sobre lo “indigenista” y “octubrista” del acuerdo alcanzado, el senador demócratacristiano señaló que es solo “ignorancia” de lo que se refleja en el informe final de la comisión. Mismo caso con las acusaciones de que esto es una forma de establecer escaños reservados para pueblos originarios, algo sobre lo cual Huenchumilla afirmó que nuevamente es “ignorancia” ya que el tema queda totalmente en manos del Legislativo.

Respecto a la situación de Carmen Gloria Aravena, Huenchumilla comentó que ocurrió algo “curioso”, ya que aún siendo senadora y en todas sus facultades libres “sufrió las presiones del Partido Republicano”. “Que los chilenos sepan lo que es la ultraderecha en Chile. Ellos quieren el autoritarismo, la imposición por la fuerza”.