Lollapalooza Chile 2026 publica su mapa oficial: Accesos, escenarios y servicios en Parque O’Higgins

La organización difundió el plano de la edición 2026, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo. El documento detalla los accesos Matta, Rondizzoni y Tupper, apertura a las 13:00 horas, ubicación de escenarios como Perry’s, Alternative, Lotus y Kidzapalooza, además de rutas de circulación y puntos de encuentro.

Lollapalooza Chile publicó este martes el mapa oficial de su edición 2026, que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins; con detalle de ccesos, ubicación de escenarios, rutas de circulación y servicios disponibles para el público.

Según la información compartida por la organización, el festival tendrá tres accesos y salidas (Matta, Rondizzoni y Tupper) y la apertura de puertas será a las 13:00 horas.

En cuanto a la distribución, los escenarios principales estarán frente a la elipse del parque; Perry’s se ubicará en el Arena; Alternative y Lotus estarán en el lado norte del recinto; y Kidzapalooza quedará en un sector rodeado de áreas verdes.

Habrá carriles express para quienes ingresen sin bolsos o con bolsos pequeños. En el acceso Matta se habilitará el “Will Call” para retiro de pulseras, y las normas de ingreso y límites de tamaño de bolsos se informan en el sitio oficial del evento.

En el área gastronómica, el texto señala que se ampliaron categorías de comida (incluyendo opciones saludables, veganas, vegetarianas, sin gluten, gourmet y postres) y que se dispondrá de más de 60 puestos y seis “food gardens”.

Además, se describen patios temáticos como Lolla Street, Lolla Culinary, Sweet Lolla, el sector gastronómico de Kidzapalooza y alternativas vegetarianas/veganas/sin gluten en Aldea Verde.

Respecto de zonas pagadas o de experiencia, el mapa contempla un cambio de ubicación de Lolla Lounge y Platinum, que quedarán cerca de la laguna del Parque O’Higgins. También se informa la instalación de un Budgarden para mayores de edad y la continuidad de Lolla-Upgrade by Pepsi, frente al escenario Lotus.

En accesibilidad, la organización informó la implementación de carriles de acceso preferente en los ingresos, puntos de accesibilidad y zonas con vista adecuada a escenarios. Se añaden rutas accesibles para movilidad reducida, intérpretes de Lengua de Señas en shows de escenarios Banco de Chile y Cenco, y una Zona de Pausa Sensorial cercana al acceso del escenario Perry’s.

En servicios generales, el comunicado señala que habrá zonas de líquidos y puntos de hidratación (con ingreso permitido de botella reutilizable vacía de 500 cc), siete zonas de servicios sanitarios y cinco puntos de primeros auxilios. También se informan ubicaciones para Lost&Found (acceso Matta), lockers (Matta), bicicleteros (cerca de Tupper), estacionamientos (Club Hípico) y kioscos cashless para cargar pulseras.

Para el área familiar, se indica que niños de hasta 10 años podrán ingresar gratis acompañados por un adulto con pulsera, pero deberán ser acreditados en el Portal de Kidzapalooza en el acceso Matta. Ese registro permitirá un reingreso por única vez entre 13:00 y 22:00, en caso de salida para dejar a los niños.

Finalmente, la organización informó que continúan a la venta entradas y pases diarios a través de Ticketmaster.