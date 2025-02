Frankie Muniz admite que no le gustaba su personaje en “Malcolm in the Middle”: “Era el peor de la serie”

Pese a que el actor, de hoy 39 años, considera que Malcolm “apestaba” como personaje, dijo sentirse emocionado por unirse al elenco original en el reboot de la exitosa comedia familiar. Esta nueva versión, casi dos décadas después, constará de una miniserie de cuatro episodios y será estrenada en Disney+.

(CNN) — Pese a que Frankie Muniz volverá a interpretar a su personaje en Malcolm in the Middle, eso no significa que le guste.

En una entrevista reciente con People, el actor de 39 años habló sobre su retorno a la serie de comedia, que duró siete temporadas, de 2000 a 2006.

Y en esa misma línea, recordó cómo fue volver a ver en episodios anteriores junto a su esposa Paige.

“Cuando terminamos un capítulo, ella me miró y me dijo: ‘No estabas actuando para nada. Malcolm literalmente eres tú’. Y yo me quedé de: ‘No sé cómo tomármelo, porque Malcolm apestaba’. Era el peor personaje de la serie”.

Ahora, un cuarto de siglo después del estreno de Malcolm in the Middle, Muniz se reunirá con algunos de sus compañeros de reparto para revivir la trama en una miniserie que constará de cuatro episodios.

Y aunque admitió que no ama al personaje que le convirtió en una joven estrella, dijo sentirse “emocionado” por el reboot y ansioso por “volver al set con todo el mundo”.

“Bryan Cranston y yo empezamos a hablarlo hace, literalmente, 10 años. Y fuimos trabajando en ello de a poco, hasta que por fin es una realidad”, dijo Muniz.

“Estoy muy emocionado. Tuve que hacer algunas lecturas de química. No puedo decirte junto a quiénes, pero son personajes nuevos que saldrían en la serie. Y fue muy raro volver y estar con Linwood Boomer, el creador, y Ken Kwapis, el director, y volver a esa mentalidad”.

Lee también: Tras 18 años: “Malcolm in the Middle” vuelve a la pantalla con su elenco original

Muniz, Cranston y su coprotagonista Jane Kaczmarek hicieron un video juntos para celebrar el proyecto, que compartieron en redes sociales en diciembre. En él, Kaczmarek y Cranston, que interpretan a los padres en Malcolm in the Middle, gritan: “¡Malcolm!”.

Muniz dijo en aquel entonces: “Llevo 18 años esperando este momento. Averigüemos dónde están ahora Malcolm y su familia”.

Cranston, por su parte, bromeó: “25 años desde que estrenamos Malcolm in the Middle. Estoy tan emocionado, que puede que me haya orinado encima un poco”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Frankie Muniz (@frankiemuniz4)



“Qué alegría poder volver a gritarle a ese niño”, dijo Kaczmarek. “Estamos muy, muy emocionados por volver a reunirnos y ver qué ha estado haciendo esta familia”.

La miniserie se emitirá en streaming en Disney+. Aún no se ha anunciado la fecha de estreno.