Tras 18 años: “Malcolm in the Middle” vuelve a la pantalla con su elenco original

Una ola de nostalgia y emoción invadió a los fanáticos de la televisión este viernes, cuando Disney anunció el regreso de una de las series más icónicas de Estados Unidos: Malcolm in the Middle.

El anuncio fue realizado a través de la cuenta oficial de Disney en X, donde el elenco principal de la serie confirmó la noticia que miles de seguidores esperaban.

Frankie Muniz (Malcolm), Bryan Cranston (Hal) y Jane Kaczmarek (Lois) compartieron su entusiasmo por volver a interpretar a los personajes que marcaron a toda una generación.

Malcolm in the Middle, conocida por su humor único y la entrañable dinámica familiar de los Wilkerson, se convirtió en un fenómeno cultural desde su estreno en el año 2000.

Ahora, con esta inesperada noticia, el público podrá revivir las travesuras de Malcolm, Hal, Lois y el resto de la caótica familia en una nueva etapa que promete mantener el espíritu irreverente y encantador que la hizo inolvidable.

Aunque aún no se han revelado los detalles sobre la fecha de estreno o la trama de esta nueva entrega, la serie contará con nuevos cuatro episodios y los fanáticos ya cuentan los días para reencontrarse con esta familia que definió una era en la televisión.

They’re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M

— Disney+ (@DisneyPlus) December 13, 2024