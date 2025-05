“El que más sufre con el terrorismo es el pueblo mapuche”: El debate en torno a la seguridad en la Macrozona Sur

La seguridad en la Macrozona Sur volvió al centro del debate político en una nueva edición de Aquí se Debate, donde parlamentarios de diversos sectores confrontaron visiones sobre el rol de las Fuerzas Armadas, el Estado de Sitio y las Reglas de Uso de la Fuerza en la zona.

En una nueva edición de Aquí se Debate, parlamentarios de distintos sectores políticos abordaron la compleja situación de seguridad en la Macrozona Sur, marcada por hechos de violencia y presencia militar. Además, también abordaron el conflicto histórico no resuelto con el pueblo mapuche.

El debate puso en evidencia las tensiones entre posturas ideológicas respecto al uso de herramientas constitucionales y el rol de las Fuerzas Armadas.

Uno de los puntos más álgidos giró en torno a la posibilidad de decretar Estado de Sitio en La Araucanía.

El diputado Andrés Jouannet (Amarillos) se mostró crítico de esta medida, afirmando que “el Estado de Sitio en La Araucanía no sirve. Los militares no van a poder estar porque no tenemos la Regla del Uso de la Fuerza”.

Por el contrario, Stephan Schubert, diputado del Partido Republicano, defendió la iniciativa: “El Estado de Sitio es una herramienta constitucional. Es un escalón más”, sostuvo, en referencia a la necesidad de fortalecer la presencia del Estado frente a hechos de violencia en la zona.

La discusión escaló cuando el diputado del PPD Raúl Soto acusó a sectores de la derecha de usar el conflicto con fines electorales, en respuesta a Schubert: “He votado todos los Estados de Excepción a favor. En eso no me pierdo. Yo creo que su sector político sigue un relato donde la existencia de graves hechos de terrorismo son convenientes electoralmente”.

En medio del cruce de visiones, Jouannet reiteró su postura sobre los efectos del conflicto en las comunidades locales: “El que más sufre con el terrorismo es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche está siendo extorsionado por estos grupos”.

Otro eje relevante del debate fue el proyecto de ley que regula las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), una normativa clave para definir los márgenes de acción de las Fuerzas Armadas en tareas de orden público.

La diputada Ericka Ñanco (RD) expresó su preocupación sobre posibles excesos: “Mientras más chipe libre existe, más posibilidades podrían existir de traspasar esos límites”.

Aunque apoyó la necesidad de regular, el republicano Schubert también mostró reparos: “Las reglas del uso de la fuerza son necesarias, pero tenemos ciertas dudas”, afirmó.

En la misma línea, Jouannet advirtió: “Tengo dudas. Hay algunas situaciones en el articulado que pueden dejar en indefensión para que no actúen los militares”.

“No soy quién para poder definir si hay terrorismo en La Araucanía. Reconozco que hay violencia, y que esa violencia es de carácter estructural”, sostuvo Ñanco, a su vez.

A modo de cierre, el diputado Soto llamó a superar las barreras ideológicas en esta materia: “Hay que dar un respaldo categórico a las Reglas del Uso de la Fuerza, dejando atrás cualquier tipo de complejo ideológico, histórico, político”.