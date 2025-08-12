“No hay más tiempo”: Madonna llama al Papa León XIV a intervenir en Gaza

La “Reina del Pop” hizo un llamado al nuevo pontífice para que intervenga en Gaza, donde más de 18.000 niños han muerto desde octubre de 2023, según UNICEF. En su mensaje, Madonna afirmó que la infancia es responsabilidad de todos y pidió que el Papa “lleve su luz” antes de que la crisis cobre más vidas.

(CNN) — La superestrella estadounidense Madonna instó al Papa León XIV a viajar a Gaza en una misión humanitaria para ayudar a los niños palestinos que sufren hambre, afirmando que “no hay más tiempo”.

La artista, criada en el catolicismo, hizo el llamado en una publicación de Instagram el lunes: “Muy Santo Padre. Por favor vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento. Los niños del mundo pertenecen a todos. Usted es el único de nosotros que no puede ser rechazado en la entrada”, escribió.

Madonna aseguró que pedía al pontífice visitar Gaza porque “la política no puede generar cambios, pero la conciencia sí”. En el mensaje —publicado el día del cumpleaños de su hijo Rocco— agregó que el mejor regalo que podía darle era “pedir a todos que hagan lo posible por ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza”.

Desde que comenzó su pontificado en mayo, el papa León ha sido crítico de la guerra de Israel en Gaza y ha manifestado de forma constante su preocupación por los civiles palestinos.

“Estoy siguiendo con gran preocupación la grave situación humanitaria en Gaza, donde la población civil sufre hambre severa y sigue expuesta a la violencia y la muerte”, declaró en julio, pidiendo un alto al fuego.

De acuerdo con UNICEF, más de 18.000 niños han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra en octubre de 2023. La agencia señaló la semana pasada que un promedio de 28 niños mueren cada día.

El bloqueo israelí a la entrada de ayuda humanitaria ha provocado lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) describe como una “hambruna masiva provocada por el hombre”.

Madonna recalcó que no está “buscando culpables ni tomando partido”. “Todos están sufriendo. Incluidas las madres de los rehenes. Ruego para que también ellos sean liberados”, expresó.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, respondió al mensaje agradeciendo a la cantante por su “compasión, solidaridad y compromiso para cuidar de todos los atrapados en la crisis de Gaza, especialmente los niños”.