Macy Gray en Chile 2026: Fecha, lugar y venta de entradas de su concierto debut en Santiago

La cantante y compositora estadounidense Macy Gray, reconocida mundialmente por el éxito I Try, confirmó su primer concierto en Chile.

Este tour aniversario revisita el disco On How Life Is (1999), trabajo que instaló a Gray en el circuito internacional del soul y el R&B y que incluye canciones como Do Something, Still y, especialmente, I Try, su sencillo más exitoso.

El single le valió a Gray el Grammy a Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina en la edición de 2001, además de nominaciones a Grabación del Año y Canción del Año.

E repertorio pone el foco en las composiciones de On How Life Is, pero también incorpora otros momentos de su discografía, en sintonía con la celebración por el aniversario del álbum.

Además de su trayectoria musical (con varios discos de estudio editados desde 1999), Gray ha desarrollado una faceta como actriz, con participaciones en películas como Training Day y For Colored Girls, además de apariciones en series de televisión como Fuller House, de Netflix.

Todos los detalles del concierto de Macy Gray en Chile

El show está agendado para el sábado 14 de marzo de 2026 en Club Chocolate, recinto ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue 192, corazón de Bellavista.

Según la información oficial del evento, la presentación está programada para las 21:00 horas.

La venta general de entradas ya comenzó este martes 25 de noviembre, exclusivamente a través de Puntoticket.com.