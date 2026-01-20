Lucas Espinoza lanza especial en streaming y anuncia gira de verano

El especial fue grabado en vivo en Blondie y reúne material desarrollado durante el último año y medio.

El comediante chileno Lucas Espinoza presentó su primer especial en streaming, titulado En vivo. En la Blondie!, material que ya se encuentra disponible de forma gratuita en su canal oficial de YouTube.

El estreno marca un nuevo hito en su trayectoria y coincide con el anuncio de una gira nacional de verano 2026, que contempla 26 funciones en distintas ciudades del país.

El especial, con una duración aproximada de una hora, fue grabado en vivo en Blondie y reúne parte del trabajo creativo desarrollado por Espinoza durante el último año y medio.

A lo largo de la rutina, Espinoza recorre temas íntimos y contradicciones propias, incorporando una reflexión crítica sobre la exposición emocional en la comedia actual, sin abandonar el tono humorístico que caracteriza su estilo

.

Según la información entregada por la producción, el material busca tensionar el límite entre lo autobiográfico y su deformación cómica, proponiendo una mirada honesta que combina elementos confesionales con recursos de humor absurdo.

Mira el especial aquí

Gira Verano ’26

En paralelo al lanzamiento del especial, Lucas Espinoza iniciará la Gira Nacional Verano ’26, que se desarrollará durante enero y febrero. El recorrido incluye presentaciones de miércoles a sábado en clubes y bares, con una nueva hora de material distinta a la mostrada en el especial, configurando una etapa creativa posterior

.

La gira funcionará como una continuidad del proceso iniciado con En vivo. En la Blondie!, ampliando los temas abordados por el comediante desde una perspectiva más madura, en el marco de sus 12 años de trayectoria en el stand up nacional.

Además de su trabajo en comedia, Espinoza se encuentra desarrollando un EP de cuatro canciones junto a su proyecto musical Cama Elástica, producción que está siendo trabajada junto al músico chileno Diego Ridolfi, integrante del proyecto Fármacos. Este lanzamiento, actualmente en proceso, representa una expansión de su actividad creativa hacia el ámbito musical.