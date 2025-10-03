Louis Tomlinson y Zayn Malik preparan una docuserie sobre viajes para Netflix

La plataforma de streaming alista una serie de tres episodios que seguirá a los ex One Direction en un viaje por carretera por Estados Unidos.

Netflix trabaja en una serie documental que seguirá a Louis Tomlinson y Zayn Malik en un viaje por carretera por Estados Unidos.

El proyecto, actualmente en rodaje y con estreno previsto para 2026, abordará conversaciones sobre vida personal, paternidad y duelo tras la muerte de Liam Payne en 2024.

La información fue confirmada por Deadline y medios especializados, que sitúan el formato como una docuserie de tres episodios, centrada en la reconexión de los exintegrantes de la exitosa banda One Direction.

El objetivo es ofrecer un acceso poco habitual a dos de los exmiembros más reservados del grupo, en un recorrido que combina desplazamientos por Estados Unidos con conversaciones íntimas.

One Direction se formó en The X Factor hace 15 años; Zayn Malik dejó la banda en 2015 y el grupo entró en pausa en 2016.

El funeral de Liam Payne reunió a los restantes integrantes por primera vez desde la separación.

De acuerdo con Deadline, Harry Styles y Niall Horan no están contemplados en pantalla.

En paralelo a la docuserie, ambos artistas mantienen agendas en solitario. Zayn Malik promociona su cuarto álbum, Room Under the Stairs, y recientemente realizó fechas en Reino Unido, EE. UU. y México, además de anunciar una residencia en Las Vegas para enero próximo.

Louis Tomlinson, por su parte, alista su tercer álbum, How Did I Get Here?, a ser lanzado el 23 de enero de 2026.

En conversación con CNN Chile durante una conferencia de prensa, el artista de 32 años adelantó que, para él, “este álbum desde un inicio tenía una sensación de libertad” y “la idea era en serio empujar los límites”.