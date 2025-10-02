“How Did I Get Here?”: El nuevo disco que podría traer a Louis Tomlinson otra vez a Latinoamérica

El cantante británico lanzó “Lemonade”, el primer adelanto de su próximo trabajo discográfico, y confirmó que How Did I Get Here? se estrenará el 23 de enero de 2026. En conferencia con medios latinos en la que participó CNN Chile, Tomlinson habló sobre el impacto creativo que tuvo su paso por Costa Rica en la composición del álbum y reafirmó su estrecha conexión con el público latinoamericano.

Louis Tomlinson estrenó Lemonade, primer adelanto de su tercer álbum de estudio, How Did I Get Here?, cuyo lanzamiento está programado para el 23 de enero de 2026.

“Lo resumo como el disco que siempre merecí hacer”, subrayó el británico de 33 años sobre esta nueva etapa musical. “Mi pan de cada día es la honestidad. Sigo aprendiendo y mejorando como cantante y compositor. Por primera vez, me permito ser el artista que siempre había deseado ser”.

Con Lemonade, el ex One Direction apuesta por una paleta más luminosa: guitarras con pulso funk, teclados brillantes y percusión orgánica.

Todos ellos, detalles que van en línea con una intención que él mismo definió como “grande y divertida” para el sencillo inaugural de una nueva fase. “Tiene una personalidad instantánea y natural. Al final, resultó ser la forma perfecta de comenzar este capítulo”, agregó.

La inspiración tras la creación de How Did I Get Here?

Parte de los cimientos que dieron forma a su próximo lanzamiento de larga duración fueron tres semanas de sesiones en Santa Teresa, Costa Rica.

En la ronda de prensa con medios de la región, CNN Chile le preguntó por la influencia del entorno en la gestación del disco, en el que trabajó junto a su principal colaborador y coproductor, Nico Rebscher.

CNN Chile: Compusiste parte de este disco durante una estadía de tres semanas en Santa Teresa, Costa Rica. ¿Cómo influyó ese entorno en tu creatividad? Por ejemplo, en decisiones como el tempo, los sonidos de guitarra o las tomas vocales. ¿Cómo te inspiró?

Louis Tomlinson: “Diría que… cuando era chico, en el lugar donde crecí, uno no se toma muy en serio este tipo de cosas de las que voy a hablar. No las piensas mucho. Tal vez crees que todo eso es medio hippie, barato, que no tiene mucho sentido. Pero la idea de sumergirte por completo en el concepto de un disco… Es que, para mí, este álbum siempre iba a tener una sensación de libertad, y siempre soñé con hacerlo en algún lugar tropical. La idea de empujar de verdad los límites, ¿me entiendes? A la hora de crear algo, obviamente vas extrayendo cosas de algún lugar. Y si te das a ti mismo el contexto correcto… rodearte de un paraíso y de una estética tan hermosa es una apuesta súper segura. Solo puede beneficiar cómo te sientes. Y cuando el tiempo está bonito, como era allá, eso también es beneficioso. Creo que el efecto de todo eso, en el propio subconsciente, es que te permite crear desde un lugar mucho más feliz y libre”.

El miércoles, el cantante también reveló que emprenderá una nueva gira mundial con presentaciones confirmadas en Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Inglaterra, Italia y España, entre otros países.

Y aunque aún no se han anunciado fechas próximas en Latinoamérica, aunque no se descarta que se agreguen conciertos a futuro.

“Saben que estaré allí (…). Es una parte del mundo realmente importante para mí. Solo he tenido experiencias increíbles desde ese lado del mundo”, adelantó.

En 2024, durante una entrevista exclusiva con CNN Chile, el cantante ya había hecho mención de su intensa conexión con el público regional.

“Cuando miras hacia el público, no es como si hubiese un grupo pequeño por acá pasándola bien, otro grupo pequeño por allá… Son todos. Todos están disfrutando. Y me encanta eso. Me encanta que no haya una sola persona que esté ahí parada con los brazos cruzados. Todos la están pasando bien”, explicó.

Tomlinson aterrizó en Chile por primera vez con su propuesta solista en 2022, con múltiples fechas agotadas en el Movistar Arena. Dos años después, se presentó en el Estadio Bicentenario de La Florida.