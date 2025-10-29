Los secretos tras “It: Welcome to Derry”: Así se construyó el terror en la nueva serie de HBO

Entre objetos reales y pantallas verdes, el elenco infantil de la serie precuela de “It” compartió con CNN Chile cómo fue dar vida a una nueva generación de personajes en el universo escrito por Stephen King y dirigido por Andy Muschietti. Asimismo, la emoción de integrarse al universo del icónico payaso Pennywise.

HBO lanzó el domingo 26 de octubre su nueva serie original IT: Bienvenidos a Derry (IT: Welcome to Derry), precuela del universo literario Stephen King y con Bill Skarsgård como el icónico Pennywise otra vez. Todo, bajo el paraguas creativo de los hermanos Andy y Barbara Muschietti junto a Jason Fuchs y Brad Caleb Kane como showrunners.

Esta vez, el escenario tras la historia se ambienta en el año 1962, y la trama antecede a las películas It (2017) y It: Chapter Two (2019), ambas dirigidas por el propio Andy Muschietti, quien retoma el lente principal.

En la nueva producción, Derry, como pueblo en sí mismo, cumple un rol tan protagónico como sus habitantes. La localidad escondida en Maine, Estados Unidos, también aparece en varias obras de King, como Insomnia, 22/11/1963 y El Cazador de Sueños, lo que la conecta con diferentes historias a través de un mismo espacio geográfico. Aquí, sus calles tranquilas, casas victorianas y túneles subterráneos son el escenario del despertar de un mal cíclico que regresa cada 27 años.

CNN Chile participó en las mesas redondas virtuales con el elenco infantil de la producción, y tuvo oportunidad de conversar con Matilda Lawler (Marge Truman), Amanda Christine (Ronnie Grogan), Clara Stack (Lilly Bainbridge), Arian S. Cartaya (Rich) y Blake Cameron James (Will Hanlon).

Durante dicha instancia, compartieron cómo fue integrarse a uno de los universos más icónicos del terror moderno, ambientada en el corazón de la Guerra Fría y en plena tensión racial.

¿Cómo vivieron estos jóvenes intérpretes el sumarse a una historia tan icónica? “Cuando nos dieron los guiones y conocimos a Andy y Barbara Muschietti, todo cobró sentido. Había visto la película para una clase de actuación, así que fue perfecto”, explicó Amanda Christine, Ronnie Grogan en la serie.

Clara Stack, que encarna a Lilly Bainbridge, admitió que el universo de King la acompañaba desde temprana edad. “Vi la primera película de It cuando tenía nueve años. Saber que ahora soy parte de ese mundo fue increíble. Y trabajar junto a Andy y Barbara, quienes crearon esas películas, fue un honor absoluto”.

Matilda Lawler, quien da vida a Marge Truman, resumió la experiencia como algo agridulce: “Me sentí abrumada por la emoción y el miedo a la vez. Este universo significa un montón para muchas personas, y con razón. Es tan impactante, tan real, que sentí la responsabilidad de estar a la altura”.

¿Terror con pantallas verdes u objetos reales?

Durante la conversación, CNN Chile también preguntó por la experiencia técnica de enfrentarse al terror en el set: ¿Es más fácil sentir miedo cuando hay efectos prácticos o cuando deben imaginarlo frente a una pantalla verde?

Amanda Christine: “Fue, definitivamente, un desafío en ambos casos… al menos para mí. Tenía que descubrir cómo generar miedo mientras trabajaba con algo que no estaba realmente ahí, o con algo que no podía ver. Así que tuve que usar mucho mi imaginación, construir mi personaje desde cero y alimentarme de los miedos que ya tenía.

En lo personal, no tengo a mi padre en mi vida, así que usé eso como base para Ronnie, que tampoco tiene a su madre. Canalicé ese miedo y esa emoción en mis escenas, y eso me ayudó mucho. A veces el equipo trataba de apoyarnos usando objetos o personas en el set para ayudarnos a sentir mejor la emoción, lo que hacía todo más real.

Y cuando sí había cosas físicas presentes, daba miedo en serio. Recuerdo que, en el primer episodio, usaron una cabeza de bebé que fingía ser el bebé de una escena, y fue una locura. Era aterrador y, al mismo tiempo, muy divertido ver cómo nos ayudaban a interpretar esas situaciones y luego actuar sobre eso. Fue una experiencia increíble”.

Clara Stack: “Intentaron usar utilería que se pareciera a las cosas que íbamos a ver en la serie, y eso fue útil en varios momentos. Pero también hubo veces en que actuábamos frente a un pedazo de cinta o una pelota de tenis, y aun así teníamos que actuar como si estuviéramos realmente asustadas.

Así que fue algo en lo que tuvimos que trabajar mucho: aprender a apropiarnos de ese miedo incluso cuando nada estaba físicamente ahí, y, como ya dije antes, profundizar en nuestros personajes y llegar a un lugar vulnerable para poder mostrar ese miedo de forma auténtica”.

Matilda Lawler: “Sí, creo que en algunas escenas tuvimos la suerte de tener justo delante de nosotros lo que resultaba aterrador. A veces realmente estaba ahí, detrás de la cámara, y eso lo hacía más fácil. Fue traumático y aterrador, pero de una forma divertida, y creo que eso incluso facilitó la actuación.

Pero al mismo tiempo, también fue un desafío creativo muy entretenido cuando teníamos que imaginarlo todo. A veces eran hombres adultos con trajes de pantalla verde, sosteniendo un palito al que después iban a añadir el CGI, y se veían tan graciosos… era imposible no reírse. Uno pensaba: ¿Cómo grito de terror frente a esto sin soltar la risa?”.

Y aunque gran parte de la serie se centra en la emoción y el suspenso psicológico, parte del elenco masculino también confirmó que el terror visual no se queda atrás. Especialmente a la hora de ver a Bill Skarsgård completamente caracterizado como Pennywise.

Arian S. Cartaya: “El mero hecho de verlo me resultó aterrador. Así, con todo el maquillaje y el traje completo… era tan intimidante que fue una locura”.

Blake Cameron James: “Para mí, Pennywise siempre fue mi mayor miedo, así que fue como ver una pesadilla hacerse realidad. Además mide como 1,95 o 1,93… una combinación terrible”, bromeó.

El primer capítulo de It: Bienvenidos a Derry ya puede verse a través de HBO Max.

La serie, que cuenta con ocho episodios en total, estrenará uno nuevo cada semana hasta llegar a su desenlace el próximo domingo 14 de diciembre.