Los creadores de “Stranger Things” descartan el regreso de Joseph Quinn para la temporada final

Matt y Ross Duffer confirman que el actor, quien interpretó al querido Eddie Munson, no formará parte del desenlace de la serie, poniendo fin a las especulaciones de los fanáticos.

Los hermanos Duffer, creadores de Stranger Things, confirmaron de manera definitiva que Joseph Quinn no reaparecerá en la quinta y última temporada.

El actor, que interpretó al carismático Eddie Munson en la cuarta temporada, vio a su personaje morir de forma trágica en el clímax de la batalla contra Vecna.

A pesar de esto, algunos seguidores mantenían la esperanza de un posible regreso, una idea que los creadores desmintieron rotundamente.

El final definitivo de Munson

Matt Duffer se refirió directamente a las teasers crípticos que el propio Quinn compartía, afirmando: “Me encanta que Joe Quinn esté jugando con la gente! Pero no, está muerto”.

Según reportó NME, el co-creador dejó claro que el personaje está “completamente bajo tierra”. Además, explicaron que el actor tiene una agenda profesional imposible, tras haber filmado varias películas, incluyendo su incorporación al universo de Los 4 Fantásticos.

“Joe está tan ocupado de todas maneras, que todos deberían saber que no va a volver”, sentenció Duffer, cerrando cualquier posibilidad de una sorpresa en el desenlace de la serie de Netflix.