Lollapalooza Chile 2026: ¿Qué artistas nacionales se presentarán?

El cartel de la próxima edición de Lollapalooza Chile, revelado este jueves, incluye a destacados artistas nacionales, que se presentarán entre el 13 y el 15 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago.

Y junto con los números internacionales, se confirmaron los artistas chilenos que formarán parte del festival que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago.

Los artistas chilenos

Los Bunkers regresan como el gran nombre local del cartel: la banda penquista asume el rol de headliner local.

A continuación, la lista completa de artistas nacionales que se presentarán en Lollapalooza Chile 2026:

Los Bunkers

Young Cister

Akriila

Gepe

Manuel García

Gondwana

31 Minutos

Quilapayún

De Saloon

Facebrooklyn

Katteyes

Rubio

Cristóbal Briceño y Grupo Crisis

Claudio Valenzuela Trío

Como Asesinar a Felipes

Tomo Como Rey

The La Planta

Dracma

Bryartz

Zaturno

Amigo de Artistas

Xina Mora

Santo Barrio

Marlon Breezy

Bruno Borlone

Benja Valencia

Astronautiko

Anttonias

Mauricio Hernández

Hesse Kassel

Niebla Niebla

Rootz Hifi

Chicarica

Aerobica

La Caravana Mágica

Fonosida

Miss Javi

Mano de Obra

Los Borne

Tikitiklip

Caleuchístico

Despertando las Neuronas

Otrora

School of Rock