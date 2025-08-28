Lollapalooza Chile 2026: ¿Qué artistas nacionales se presentarán?
Por CNN Chile
28.08.2025 / 13:55
El cartel de la próxima edición de Lollapalooza Chile, revelado este jueves, incluye a destacados artistas nacionales, que se presentarán entre el 13 y el 15 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago.
El line up oficial de Lollapalooza Chile 2026 fue revelado este jueves.
Y junto con los números internacionales, se confirmaron los artistas chilenos que formarán parte del festival que se realizará el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins de Santiago.
Los artistas chilenos
Los Bunkers regresan como el gran nombre local del cartel: la banda penquista asume el rol de headliner local.
A continuación, la lista completa de artistas nacionales que se presentarán en Lollapalooza Chile 2026:
Los Bunkers
Young Cister
Akriila
Gepe
Manuel García
Gondwana
31 Minutos
Quilapayún
De Saloon
Facebrooklyn
Katteyes
Rubio
Cristóbal Briceño y Grupo Crisis
Claudio Valenzuela Trío
Como Asesinar a Felipes
Tomo Como Rey
The La Planta
Dracma
Bryartz
Zaturno
Amigo de Artistas
Xina Mora
Santo Barrio
Marlon Breezy
Bruno Borlone
Benja Valencia
Astronautiko
Anttonias
Mauricio Hernández
Hesse Kassel
Niebla Niebla
Rootz Hifi
Chicarica
Aerobica
La Caravana Mágica
Fonosida
Miss Javi
Mano de Obra
Los Borne
Tikitiklip
Caleuchístico
Despertando las Neuronas
Otrora
School of Rock