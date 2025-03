Lollapalooza Chile 2025: Los artistas no headliners de la tercera jornada que no te puedes perder

Cancamusa, Los Tres, The Marías, Teddy Swims y Sepultura lideran la lista de artistas no headliners que prometen brillar en el festival con propuestas únicas y llenas de energía.

El Lollapalooza Chile 2025 no solo trae consigo a los grandes nombres que encabezan el cartel, sino también a una serie de artistas que, aunque no son headliners, tienen todo para robarse la atención del público. Entre ellos destacan Cancamusa, Los Tres, The Marías, Teddy Swims y Sepultura, cada uno con una propuesta única que los convierte en imperdibles del festival.

Cancamusa: La voz indie que conecta con el alma

Con su nuevo single “Dopamina”, la cantautora chilena Cancamusa sigue consolidándose como una de las figuras más interesantes de la escena indie local. La canción, que cuenta con la colaboración de Gepe, evoca la emoción de los viajes y los amores que trascienden fronteras.

Su presentación en el Smart Fit Stage el 23 de marzo será una oportunidad para disfrutar de su música íntima y emotiva, que promete conectar profundamente con el público.

Los Tres: El regreso triunfal de los íconos del rock chileno

La legendaria banda chilena Los Tres regresa a Lollapalooza con su formación original, marcando un hito en su carrera. Con un repertorio que incluye clásicos como “Déjate Caer” y “La Espada y la Pared”, la banda promete un show lleno de nostalgia y energía. Ángel Parra, guitarrista de la banda, expresó su entusiasmo por este reencuentro: “Volver a tocar nuestras canciones ha tenido un efecto poderoso en nuestra convivencia”. Su presentación será uno de los momentos más emotivos del festival.

The Marías: El indie pop con toques psicodélicos

La banda de Los Ángeles The Marías debutará en Chile con su propuesta única que combina indie pop, psicodelia y jazz. Con melodías hipnóticas y una estética cinematográfica, la banda ha conquistado a audiencias en todo el mundo. Su presentación en Lollapalooza Chile 2025 será una oportunidad para disfrutar de su sonido envolvente y su capacidad para fusionar géneros de manera magistral.

Teddy Swims: La fusión de soul, pop y R&B

El estadounidense Teddy Swims llega a Chile con su innovadora propuesta que mezcla soul, pop, R&B y country. Con hits como “Lose Control”, que acumula más de 1 billón de reproducciones en Spotify, Swims promete un show lleno de emoción y energía. Su voz profunda y su habilidad para conectar con el público lo convierten en uno de los artistas más esperados del festival.

Sepultura: La despedida épica de los íconos del metal

La legendaria banda brasileña Sepultura se presenta en Lollapalooza Chile 2025 como parte de su gira de despedida. Con un repertorio que incluye clásicos como “Roots Bloody Roots” y “Refuse/Resist”, la banda promete un show lleno de brutalidad y energía. Andreas Kisser, guitarrista de la banda, comentó que esta gira podría extenderse hasta 2026, lo que hace de su presentación en Lollapalooza un momento único e imperdible.

Un festival lleno de sorpresas

Lollapalooza Chile 2025 no solo se trata de los headliners, sino también de descubrir artistas que, aunque no encabezan el cartel, tienen el potencial de robarse el show. Cancamusa, Los Tres, The Marías, Teddy Swims y Sepultura son solo algunos de los nombres que prometen hacer de esta edición una experiencia inolvidable. “La música es un viaje, y estos artistas son los guías perfectos”, aseguran los organizadores. No te los pierdas.