Lollapalooza Chile 2026: Lista completa de artistas internacionales que se presentarán en el Parque O’Higgins
Por Camila Morandé
28.08.2025 / 11:20
{"multiple":false,"video":{"key":"czBOs7o6Vkm","duration":"00:07:11","type":"video","download":""}}
Este jueves se reveló el esperado cartel de Lollapalooza Chile 2026, con tres días de música y cultura que sumarán nombres como Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde, Lewis Capaldi, Chappell Roan, Doechii, Turnstile y más.
La espera terminó: este jueves 28 de agosto, a las 11:00 horas la productora Lotus reveló oficialmente el line up completo de Lollapalooza Chile 2026.
Con este anuncio, el festival de música más grande del país marca el inicio de su cuenta regresiva hacia una edición histórica, la primera en seis años que regresa al centro de Santiago tras su paso por Cerrillos.
En la próxima edición, una amplia selección de artistas internacionales encenderán el Parque O’Higgins los días 13, 14 y 15 de marzo de 2026.
¿Quiénes serán los artistas internacionales de la edición 2026?
El afiche confirma un cuadro de cabezas de cartel con Sabrina Carpenter, Tyler The Creator, Deftones, Skrillex, Lorde y Lewis Capaldi, además de Chappell Roan, Doechii y Turnstile como cartas fuertes del pop, el hip hop y el hardcore contemporáneo.
A continuación, la lista completa de nombres internacionales que se presentarán en Lollapalooza Chile 2026:
Sabrina Carpenter
Tyler The Creator
Skrillex
Lorde
Lewis Capaldi
Chappell Roan
Doechii
Turnstile
Interpol
Peggy Gou
Kygo
Addison Rae
Tom Morello
Brutalismus 3000
Danny Ocean
KATSEYE
Marina
Djo
Orishas
Ben Böhmer
BUNT.
2Hollis
Royel Otis
d4vd
Yousuke Yukimatsu
Akriila
The Dare
Men I Trust
TV Girl
RIIZE
Balu Brigada
Viagra Boys
Horsegirl
Judeline
Hamdi
LANY
Mau y Ricky
Airbag
Yami Safdie
Bandalos Chinos
The Warning
Nafta
Joaquina
Bad Nerves
2 Minutos
Caleb Calloway
Guitarricadelafuente
Six Sex
Drink The Sea
3BallMTY