MTV VMA 2025: Revisa aquí la lista completa de los ganadores y ganadoras

Sabrina Carpenter interpretó su canción "Tears" de su último álbum, "Man’s Best Friend". Fue acompañada en el escenario por bailarines que llevaban carteles pidiendo apoyo a los derechos trans y desmotivando el odio.
(CNN) — Los MTV Video Music Awards se entregaron este domingo. Doja Cat abrió el espectáculo haciendo un guiño a la MTV de antaño, apareciendo en una gran pantalla vestida como Max Headroom, un personaje ficticio de los años 80 que fue presentado como “el primer presentador ‘generado por computadora’ del mundo”.
Luego, el famoso músico Kenny G. la acompañó en el escenario para interpretar su sencillo, Jealous Type. La actuación fue un vistazo a los videos musicales de los años 80, incluso con una guitarra de teclado.
Al comenzar la noche, Lady Gaga lideraba entre los nominados con 12. Ganó el primer trofeo Moon Person de la noche —artista del año—, presentado por Lenny Kravitz.
“Espero que, mientras navegan por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte de su vida”, dijo Gaga. “Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”.
Sabrina Carpenter interpretó su canción Tears de su último álbum, Man’s Best Friend. Fue acompañada en el escenario por bailarines que llevaban carteles pidiendo apoyo a los derechos trans y desmotivando el odio.
LL Cool J fue el anfitrión del evento, que se transmite en vivo por primera vez en CBS. Está disponible en streaming en Paramount+.
Aquí está una lista de los nominados en las categorías más importantes, con los ganadores indicados en negrita.
Video del año
Ariana Grande – brighter days ahead GANADORA
Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
Kendrick Lamar – Not Like Us
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild
The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Lady Gaga recibe el premio a la Artista del Año en el escenario durante los MTV Video Music Awards. Angela Weiss/AFP/Getty Images
Artista del año
Bad Bunny
Beyoncé
Kendrick Lamar
Lady Gaga GANADORA
Morgan Wallen
Taylor Swift
The Weeknd
Canción del año
Alex Warren – Ordinary
Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER
Doechii – Anxiety
Ed Sheeran – Sapphire
Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
Lorde – What Was That
ROSÉ & Bruno Mars – APT. GANADORA
Tate McRae – Sports Car
The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Mejor artista nuevo
Alex Warren GANADOR
Ella Langley
Gigi Perez
Lola Young
sombr
The Marías
Mejor artista pop
Ariana Grande GANADORA
Charli XCX
Justin Bieber
Lorde
Miley Cyrus
Sabrina Carpenter
Tate McRae
Mejor álbum
Bad Bunny- DeBÍ TiRAR MáS FOToS
Kendrick Lamar – GNX
Lady Gaga – Mayhem
Morgan Wallen – I’m The Problem
Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet GANADORA
The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Mejor colaboración
Bailey Zimmerman with Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)
Kendrick Lamar & SZA – luther
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile GANADORES
Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me A Drink
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Selena Gomez, benny blanco – Sunset Blvd
Mejor pop
Ariana Grande – brighter days ahead GANADORA
Ed Sheeran – Sapphire
Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile
ROSÉ & Bruno Mars – APT.
Sabrina Carpenter – Manchild
La cantautora estadounidense Ariana Grande y el director de videos musicales estadounidense Christian Breslauer aceptan el premio al Video del Año por “Brighter Days Ahead” en el escenario durante los MTV Video Music Awards. ANGELA WEISS/AFP/AFP via Getty Images
Mejor hip-hop
Doechii – Anxiety GANADORA
Drake – NOKIA
Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me
GloRilla ft. Sexyy Red – WHATCHU KNO ABOUT ME
Kendrick Lamar – Not Like Us
LL COOL J ft. Eminem – Murdergram Deux
Travis Scott – 4X4
Mejor R&B
Chris Brown – Residuals
Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX)
Mariah Carey – Type Dangerous GANADORA
PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l
Summer Walker – Heart Of A Woman
SZA – Drive
The Weeknd, Playboi Carti – Timeless
Mariah Carey actúa durante los MTV Video Music Awards 2025 en el UBS Arena el 7 de septiembre de 2025 en Elmont, Nueva York. Kevin Kane/Getty Images North America/Getty Images
Actuación MTV Push del Año
Agosto 2024: Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)
Septiembre 2024: Ayra Starr, Last Heartbreak Song
Octubre 2024: Mark Ambor, Belong Together
Noviembre 2024: Lay Bankz, Graveyard
Diciembre 2024: Dasha, Bye Bye Bye
Enero 2025: KATSEYE, Touch – GANADOR
Febrero 2025: Jordan Adetunji, Kehlani
Marzo 2025: Leon Thomas, Yes It Is
Abril 2025: Livingston, Shadow
Mayo 2025: Damiano David, Next Summer
Junio 2025: Gigi Perez, Sailor Song
Julio 2025: Role Model, Sally, When The Wine Runs Out