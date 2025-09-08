MTV VMA 2025: Revisa aquí la lista completa de los ganadores y ganadoras

Sabrina Carpenter interpretó su canción "Tears" de su último álbum, "Man’s Best Friend". Fue acompañada en el escenario por bailarines que llevaban carteles pidiendo apoyo a los derechos trans y desmotivando el odio.

(CNN) — Los MTV Video Music Awards se entregaron este domingo. Doja Cat abrió el espectáculo haciendo un guiño a la MTV de antaño, apareciendo en una gran pantalla vestida como Max Headroom, un personaje ficticio de los años 80 que fue presentado como “el primer presentador ‘generado por computadora’ del mundo”.

Luego, el famoso músico Kenny G. la acompañó en el escenario para interpretar su sencillo, Jealous Type. La actuación fue un vistazo a los videos musicales de los años 80, incluso con una guitarra de teclado.

Al comenzar la noche, Lady Gaga lideraba entre los nominados con 12. Ganó el primer trofeo Moon Person de la noche —artista del año—, presentado por Lenny Kravitz.

“Espero que, mientras navegan por el caos de la vida diaria, recuerden la importancia del arte de su vida”, dijo Gaga. “Dedico este premio a la audiencia. Ustedes merecen mucho un escenario para brillar, y les doy todo mi aplauso. Gracias, Little Monsters, mis fans, por siempre apoyarme”.

Sabrina Carpenter interpretó su canción Tears de su último álbum, Man’s Best Friend. Fue acompañada en el escenario por bailarines que llevaban carteles pidiendo apoyo a los derechos trans y desmotivando el odio.

LL Cool J fue el anfitrión del evento, que se transmite en vivo por primera vez en CBS. Está disponible en streaming en Paramount+.

Aquí está una lista de los nominados en las categorías más importantes, con los ganadores indicados en negrita.

Video del año

Ariana Grande – brighter days ahead GANADORA

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Artista del año

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Lady Gaga GANADORA

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del año

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – BIRDS OF A FEATHER

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

Lorde – What Was That

ROSÉ & Bruno Mars – APT. GANADORA

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Mejor artista nuevo

Alex Warren GANADOR

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

sombr

The Marías

Mejor artista pop

Ariana Grande GANADORA

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Sabrina Carpenter

Tate McRae

Mejor álbum

Bad Bunny- DeBÍ TiRAR MáS FOToS

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I’m The Problem

Sabrina Carpenter – Short n’ Sweet GANADORA

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Mejor colaboración

Bailey Zimmerman with Luke Combs – Backup Plan (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar & SZA – luther

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile GANADORES

Post Malone ft. Blake Shelton – Pour Me A Drink

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Selena Gomez, benny blanco – Sunset Blvd

Mejor pop

Ariana Grande – brighter days ahead GANADORA

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga & Bruno Mars – Die With A Smile

ROSÉ & Bruno Mars – APT.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor hip-hop

Doechii – Anxiety GANADORA

Drake – NOKIA

Eminem ft. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla ft. Sexyy Red – WHATCHU KNO ABOUT ME

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL COOL J ft. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4X4

Mejor R&B

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas & Freddie Gibbs – MUTT (REMIX)

Mariah Carey – Type Dangerous GANADORA

PARTYNEXTDOOR – N o C h i l l

Summer Walker – Heart Of A Woman

SZA – Drive

The Weeknd, Playboi Carti – Timeless

Actuación MTV Push del Año

Agosto 2024: Shaboozey, A Bar Song (Tipsy)

Septiembre 2024: Ayra Starr, Last Heartbreak Song

Octubre 2024: Mark Ambor, Belong Together

Noviembre 2024: Lay Bankz, Graveyard

Diciembre 2024: Dasha, Bye Bye Bye

Enero 2025: KATSEYE, Touch – GANADOR

Febrero 2025: Jordan Adetunji, Kehlani

Marzo 2025: Leon Thomas, Yes It Is

Abril 2025: Livingston, Shadow

Mayo 2025: Damiano David, Next Summer

Junio 2025: Gigi Perez, Sailor Song

Julio 2025: Role Model, Sally, When The Wine Runs Out