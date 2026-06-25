Lionsgate prepara un reinicio de “El Proyecto de la Bruja de Blair” para 2027

Lionsgate desarrolla un reinicio de “El Proyecto de la Bruja de Blair”, según informó Variety, con estreno previsto para el próximo año.
Según reportó NME, el estudio busca “reintroducir este clásico del terror para una nueva generación”, una década después de “Blair Witch”, la tercera entrega de la franquicia.
Un fenómeno cultural de 1999
La cinta original, lanzada en 1999, marcó un quiebre en la narrativa y el marketing del cine de terror, al presentarse como metraje real hallado tras la desaparición de un equipo de filmación. Realizada con bajo presupuesto, recaudó más de 248 millones de dólares a nivel mundial.
Dos actores del filme original, Joshua Leonard y Michael C. Williams, junto a los cineastas Eduardo Sánchez, Daniel Myrick y Gregg Hale, participarán como productores ejecutivos del nuevo proyecto.
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