Anuncian lineup del Festival REC 2026: Travis, León Gieco, Katteyes, Los Jaivas Cuarteto de Nos y más

Por CNN Chile

29.01.2026 / 14:00

La organización del evento reveló el listado de artistas que se presentarán en el festival.

El Festival REC 2026 ya tiene su lineup confirmado.

La organización del evento dio a conocer el listado de artistas que se presentarán en el “festival gratuito más grande de Chile”.

Si bien aún falta por informar al segundo número anglo, el resto de nombres ya fueron confirmados.

El festival se realizará el próximo 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

Line up del Festival REC 2026

  • Travis
  • Segundo número anglo
  • Cuarteto de Nos
  • Los Jaivas
  • León Gieco
  • Gondwana
  • De Saloon
  • Los Tetas
  • Claudio Valenzuela
  • Katteyes
  • Supernova
  • Tronic
  • Kudai
  • Niebla Nielba
  • Titae
  • 4 Funk
  • Nico Ruiz
  • Holocausto
  • Animales Exóticos Desamparados
  • El Em3
  • Martín Acertijo
  • Flor de Guayaba
  • Lali de la Hoz
  • Teorema
  • Claudia Arriagada & Arriagada System
  • Anomie
  • Ala Vorágine
  • Diagonal
  • Acuario
  • Mr. Pilz
  • Chung Hwa
  • Bodenos
  • La Facultad del Funk
  • Soulburner
  • Nektar Machine
  • Chimalguen
  • Mr. Funky
  • Tu Temple
  • Benjamín Candia
  • Pasaje Boltta
  • Fernando Raín
  • Jaimoufo
  • Red Bull Batalla
  • Los Frutantes
  • Go Go Gallo Pipe
  • Los Machinga
  • School of Rock

 

Una publicación compartida por FESTIVAL REC (@festival_rec)

