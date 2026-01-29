Anuncian lineup del Festival REC 2026: Travis, León Gieco, Katteyes, Los Jaivas Cuarteto de Nos y más

La organización del evento reveló el listado de artistas que se presentarán en el festival.

El Festival REC 2026 ya tiene su lineup confirmado.

La organización del evento dio a conocer el listado de artistas que se presentarán en el “festival gratuito más grande de Chile”.

Si bien aún falta por informar al segundo número anglo, el resto de nombres ya fueron confirmados.

El festival se realizará el próximo 28 y 29 de marzo en el Parque Bicentenario de Concepción.

Line up del Festival REC 2026

Travis

Segundo número anglo

Cuarteto de Nos

Los Jaivas

León Gieco

Gondwana

De Saloon

Los Tetas

Claudio Valenzuela

Katteyes

Supernova

Tronic

Kudai

Niebla Nielba

Titae

4 Funk

Nico Ruiz

Holocausto

Animales Exóticos Desamparados

El Em3

Martín Acertijo

Flor de Guayaba

Lali de la Hoz

Teorema

Claudia Arriagada & Arriagada System

Anomie

Ala Vorágine

Diagonal

Acuario

Mr. Pilz

Chung Hwa

Bodenos

La Facultad del Funk

Soulburner

Nektar Machine

Chimalguen

Mr. Funky

Tu Temple

Benjamín Candia

Pasaje Boltta

Fernando Raín

Jaimoufo

Red Bull Batalla

Los Frutantes

Go Go Gallo Pipe

Los Machinga

School of Rock