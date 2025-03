Line-up de Glastonbury 2025: The 1975, Olivia Rodrigo, Neil Young, Charli XCX, Doechii, Rod Stewart y más

Glastonbury 2025 destaca a The 1975, Olivia Rodrigo y Neil Young como cabezas de cartel, en una edición que se celebrará del 27 al 29 de junio en Worthy Farm, Pilton.

El renombrado festival de música de Glastonbury anunció el line-up de su edición 2025, la cual tendrá lugar entre el viernes 27 y el domingo 29 de junio.

La banda británica The 1975, reconocida por su versatilidad en el rock y la música electrónica, y la cantante estadounidense Olivia Rodrigo, voz destacada del pop moderno, encabezarán el escenario principal.

Además, la leyenda del rock Neil Young, quien fue anunciado previamente en enero, completará el trío de cabezas de cartel.

El viernes, los asistentes podrán disfrutar de actuaciones de Four Tet, Gracie Abrams, Busta Rhymes, Anohni and the Johnsons, Denzel Curry, entre otros.

El sábado ofrecerá un programa variado con artistas como Charli XCX, Raye, y Doechii, además de Beabadoobee y Japanese Breakfast.

El domingo, Rod Stewart ocupará el “espacio de las leyendas”, una tradición del festival que destaca a un artista emblemático en una de las principales franjas horarias.

Este día también verá actuar a Wolf Alice, Jorja Smith, The Prodigy, entre otros, cerrando el festival con una diversidad de géneros y estilos musicales.

Este anuncio viene tras la rápida venta de tickets en noviembre de 2024, que se agotaron en minutos, demostrando la alta demanda y el continuo atractivo de Glastonbury como un pilar en el calendario de festivales de música.

Los organizadores anticipan anunciar más actuaciones conforme se acerque la fecha del evento, que tendrá lugar en Worthy Farm, Pilton.

Las entradas, en tanto, tienen un valor de £373,50 libras, más £5 por gastos de reserva, y ya se están agotadas, aunque se espera una reventa limitada en abril próximo.

Line-up de Glastonbury hasta ahora por día

Viernes 27 de junio

The 1975

Loyle Carner

Biffy Clyro

Alanis Morissette

Busta Rhymes

Maribou State

Gracie Abrams

Four Tet

Wet Leg

Anohni & The Johnsons

Badbadnotgood

Blossoms

Burning Spear

Cmat

Denzel Curry

En Vogue

English Teacher

Fatboy Slim

Faye Webster

Floating Points

Franz Ferdinand

Glass Beams

Inhaler

Lola Young

Myles Smith

Osees

Pinkpantheress

Self Esteem

Supergrass

Vieux Farka Touré

Wunderhorse

Sábado 28 de junio

Neil Young and the Chrome Hearts

Charli XCX

Raye

Doechii

Deftones

Ezra Collective

John Fogerty

Amyl & The Sniffers

Amaarae

Beabadoobee

Beth Gibbons

Bob Vylan

Brandi Carlile

Caribou

Father John Misty

Gary Numan

Greentea Peng

Jade

Japanese Breakfast

Kaiser Chiefs

Kneecap

Leftfield

Lucy Dacus

Nick Lowe

Nova Twins

Pa Salieu

Scissor Sisters

Tom Odell

The Script

TV On The Radio

Weezer

Yussef Dayes

Domingo 29 de junio

Olivia Rodrigo

Rod Stewart

The Prodigy

Noah Kahan

Nile Rodgers & Chic

Wolf Alice

Jorja Smith

Overmono

The Libertines

AJ Tracey

Black Uhuru

Celeste

Cymande

Future Islands

Girl In Red

Goat

Joy Crookes

Kae Tempest

Katy J Pearson

Parcels

Pawsa

Royel Otis

Shaboozey

Snow Patrol

Sprints

St Vincent

The Brian Jonestown Massacre

The Maccabees

The Selecter

Turnstile