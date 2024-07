Fotos inéditas de Glastonbury 1971 muestran lo mucho que ha cambiado el festival

El libro en el que están incluidas las imágenes, "In The Vale of Avalon: Glastonbury Festival 1971", puede que se publique más de 50 años después del acontecimiento, pero sirve tanto de obra de arte como de documento histórico.

(CNN) — El Festival de Glastonbury de este año tuvo a Dua Lipa, Coldplay y SZA como cabezas de cartel de alrededor de dos mil actos en 100 escenarios y más de 200 mil asistentes previstos.

Convertido en un monstruo mundial, el festival ha cambiado de forma irreconocible desde el solsticio de verano de 1971, cuando la primera edición de Glastonbury, como se conocía entonces (y antes de eso, el Pilton Pop, Folk and Blues Festival), abrió sus puertas de forma singular y 12 mil asistentes no pagaron nada por ver actuaciones como las de David Bowie y Fairport Convention.

El fotógrafo británico Paul Misso, de 26 años, tenía una doble misión: conducir una autocaravana para su amiga, la oscarizada actriz Julie Christie, y tomar imágenes del acontecimiento. Trabajaba para el director de cine Nicolas Roeg, que estaba rodando un documental sobre la contracultura, con Christie como rostro famoso.

Fue Christie quien le consiguió a Misso el trabajo de fotógrafo de Roeg. “Me dijo: ‘Pónle un poco de película’ y (Roeg) me dio 250 rollos de película en color, que en aquella época probablemente valían lo suficiente para comprar una casa”, recuerda el fotógrafo, que ahora tiene 78 años, en una entrevista telefónica.

“Entramos en un campo —alguien del pueblo nos había indicado dónde iba a tener lugar esta locura— y allí estaba el tor (una colina en forma de cono) a lo lejos y esta pirámide (escenario) en construcción“, relató. “Era un reino mágico y… la oportunidad más increíble de mi vida”.

Misso, que trabajaba como fotógrafo de moda y publicidad tras formarse en la London School of Printing and Graphic Arts, se puso a hacer fotos que encapsulan todas las fantasías hippies nostálgicas imaginables. Sus imágenes muestran el verde verano británico, barbas, sol y lluvia, desnudez, quemaduras solares, flores… el tipo de belleza auténtica que no se puede conseguir con un filtro.

Una vez de vuelta en Londres, Misso revisó siete mil transparencias y seleccionó 160 para mostrárselas a Roeg, quien recuerda que le dijo: “Tú lo has conseguido y yo no”.

La película de Roeg fue archivada antes de que su colega Peter Neal la retomara en 1972 y la convirtiera en Glastonbury Fayre, un proyecto más parecido a un vídeo musical que al que Roeg había concebido en un principio. Esto también significó que los fotogramas de Misso quedaran archivados.

“El hecho de que abandonara la película significaba que mis fotos eran inútiles”, explica. “Languidecieron en un cajón durante décadas”.

Hace unos años, Misso volvió a ver las imágenes, las imprimió a bajo precio y las colocó en secuencia en un álbum de recortes “para verlas como una historia”.

Luego, alguien de su laboratorio fotográfico local le ayudó a convertir las imágenes impresas en grandes archivos digitales que, en palabras de Misso, eran “vendibles”.

Pero la venta supuso un reto para Misso. Las fotos permanecían en un computador del laboratorio hasta que uno de los empleados se ofreció a “enseñarlas”. En un par de semanas, el fotógrafo ya tenía editor en IDEA Books.

El libro resultante, In The Vale of Avalon: Glastonbury Festival 1971, puede que se publique más de 50 años después del acontecimiento, pero sirve tanto de obra de arte como de documento histórico.

“Las fotografías de Paul en Glastonbury tienen una energía propia, la de la gente que se reunió para hacer realidad el festival“, explica por teléfono David Owen, cofundador de IDEA Books. “Es raro encontrar algo tan elemental dentro del mundo de la cultura juvenil y la vida alternativa que no se haya visto antes. Publicarlos ahora, cuando el mundo es bastante menos esperanzador y armonioso que en aquellos cinco días de 1971, es algo que teníamos que hacer”.

Una de las imágenes que Misso destaca del libro es la de la modelo británica Jean Shrimpton. “En aquel momento era la supermodelo, olvídate de Twiggy o de cualquier otra”, dice Misso. “Está de perfil con su cámara Nikon iluminada por la luz del sol”, añadió. “Puedes ver que es ella: el pelo es extraordinario, las manos son absolutamente hermosas”.

Aunque Misso no puede elegir una favorita (“Estas fotos son viejas amigas; las conozco a todas íntimamente”, dijo), sí admitió que una imagen del primer escenario piramidal de la historia, con la hoguera en primer plano, es especial.

“A la gente le llama la atención”, afirma, y añade que Bill Harkin, que diseñó el escenario, lo colocó meticulosamente por encima de la línea ley Glastonbury-Stonehenge, un antiguo límite invisible o línea de energía que algunos creen que atraviesa la Tierra.

“Había una sensación de inocencia”, recuerda Misso. “No éramos astutos, ni artificiosos, ni ingeniosos. Éramos amables, simpáticos y encantadores. Sólo queríamos ser libres, sonreír, querernos, bailar, ser felices y conectar con las raíces espirituales del país: el Valle de Avalon (la zona rural donde se celebra el festival) no sólo es mágico en época de festivales”.

El evento ahora es diferente, más comercial, más costoso y de mayor envergadura. Misso dice que sigue asistiendo la mayoría de los años.

“Es mi hogar espiritual”, afirma. ”Hay partes de Glastonbury que son totalmente iguales (a las de 1971), con el mismo espíritu. Es fenomenal”.

In The Vale of Avalon: Glastonbury Festival 1971 ha sido publicado por IDEA books y está disponible en una tirada limitada de mil ejemplares en Dover Street Market, Londres.