Rapero Lil Nas X es arrestado tras incidente con la policía: Investigan posible sobredosis

La detención del intérprete de Old Town Road ocurrió la madrugada del jueves en Ventura Boulevard.

(CNN) — El rapero, cantante y compositor Lil Nas X, cuyo nombre legal es Montero Lamar Hill, fue arrestado el jueves en la madrugada en Los Ángeles bajo sospecha de agredir a un oficial de policía, según registros de internos del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

De acuerdo con el oficial de información pública Charles Miller, el artista fue encontrado en el sector de Studio City, en Ventura Boulevard.

“Al llegar, el sospechoso cargó contra los oficiales y fue puesto bajo custodia. Fue trasladado a un hospital local por una posible sobredosis y posteriormente arrestado por agresión a un policía”, señaló.

Actualmente, Lil Nas X permanece detenido en la cárcel de Valley Jail en Van Nuys.

CNN contactó a los representantes del músico, pero hasta ahora no se han pronunciado sobre el caso.

De la fama mundial a los problemas personales

Lil Nas X saltó a la fama en 2018 gracias a su éxito viral Old Town Road, en colaboración con Billy Ray Cyrus.

Desde entonces, ha sido tanto una figura musical destacada como un artista que genera provocación y debate en la industria cultural.

En 2020, la estrella habló con Variety sobre las dificultades que enfrentó tras hacerse famoso, incluyendo la pérdida de colegas como Nipsey Hussle, XXXTentacion y Juice Wrld, además de la muerte de su abuela en 2018.

“Fue devastador, me volví hipocondríaco. Despertaba con el corazón acelerado, era aterrador”, relató en esa entrevista.

También reconoció que comenzó a consumir marihuana de forma intensa como una manera de automedicarse, aunque con el tiempo dijo sentirse “más conectado con el universo” y propenso a interpretar cada cosa como una señal.