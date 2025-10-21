Latin Grammy 2025: Rauw Alejandro, Carlos Santana y Nathy Peluso entre los artistas confirmados para la ceremonia en Las Vegas

Los Latin GRAMMY 2025 reunirán a figuras de distintos géneros, como el pop, el reggaetón, la música regional mexicana y el rock latino.

La Academia Latina de la Grabación anunció nuevas presentaciones para la 26° Entrega Anual del Latin Grammy, que se celebrará el jueves 13 de noviembre de 2025 en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Entre los artistas confirmados figuran Rauw Alejandro, Edgar Barrera, Grupo Frontera, Joaquina, Kacey Musgraves, Christian Nodal, Nathy Peluso, Elena Rose, Carlos Santana y Alejandro Sanz, además de Adelaido “Payo” Solís III, también miembro de Grupo Frontera.

La ceremonia se transmitirá a las 21:00 horas de Chile (20:00 ET) desde el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. En Latinoamérica, la transmisión se podrá seguir a través de los canales asociados de la red.

En esta edición, Edgar Barrera lidera las nominaciones con diez candidaturas, entre ellas Canción del Año, Compositor del Año y Productor del Año.

Le siguen Joaquina y Alejandro Sanz, con cuatro nominaciones cada uno, mientras que Rauw Alejandro, Nathy Peluso y Elena Rose también compiten en categorías principales.

¿Qué artistas se presentarán?

Las presentaciones anunciadas se suman a las ya confirmadas de Pepe Aguilar, Aitana, Ivan Cornejo, DannyLux, Gloria Estefan, Carín León, Morat, Liniker, Kakalo, Los Tigres del Norte y Raphael, este último reconocido como Persona del Año 2025.

La ceremonia estará precedida por la Premiere del Latin Grammy, donde se entregará la mayoría de las categorías, e incluirá presentaciones y discursos de premiación.

Más información sobre artistas, nominaciones y programación está disponible en LatinGRAMMY.com y las redes oficiales de la Academia Latina de la Grabación.