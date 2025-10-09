László Krasznahorkai recibe el Premio Nobel de Literatura 2025: Escritor húngaro fue reconocido por “reafirmar el poder del arte”

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
El autor húngaro fue premiado por su "obra cautivadora y visionaria" en medio del "terror apocalíptico".
László Krasznahorkai fue anunciado como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, según lo dio a conocer la institución a cargo del galardón.
Desde las cuentas institucionales, señalaron que “el Premio Nobel de Literatura de 2025 se concede al autor húngaro László Krasznahorkai ‘por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte‘”.
BREAKING NEWS
The 2025 #NobelPrize in Literature is awarded to the Hungarian author László Krasznahorkai “for his compelling and visionary oeuvre that, in the midst of apocalyptic terror, reaffirms the power of art.” pic.twitter.com/vVaW1zkWPS
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2025
Dentro de las obras más conocidas de Krasznahorkai, se encuentran Sátántangó (Tango de Satanás), de 1985; Az ellenállás melankóliája (La melancolía de la resistencia), de 1989; y Háború és háború (Guerra y guerra), de 1999.
