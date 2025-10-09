Cultura premio nobel

László Krasznahorkai recibe el Premio Nobel de Literatura 2025: Escritor húngaro fue reconocido por “reafirmar el poder del arte”

Por CNN Chile

09.10.2025 / 08:11

El autor húngaro fue premiado por su "obra cautivadora y visionaria" en medio del "terror apocalíptico".

László Krasznahorkai fue anunciado como el ganador del Premio Nobel de Literatura 2025, según lo dio a conocer la institución a cargo del galardón.

Desde las cuentas institucionales, señalaron que “el Premio Nobel de Literatura de 2025 se concede al autor húngaro László Krasznahorkai ‘por su obra cautivadora y visionaria que, en medio del terror apocalíptico, reafirma el poder del arte‘”.

Dentro de las obras más conocidas de Krasznahorkai, se encuentran Sátántangó (Tango de Satanás), de 1985; Az ellenállás melankóliája (La melancolía de la resistencia), de 1989; y Háború és háború (Guerra y guerra), de 1999.

