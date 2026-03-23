Las primeras imágenes de Gustavo Cerati en Ecos, el show de Soda Stereo que promete traerlo de vuelta

En Chile, el show tendrá cinco funciones en el Movistar Arena (4 de ellas ya agotadas), entre el 26 y 29 de marzo.

Es uno de los shows más esperados por los fans de Soda Stereo y Gustavo Cerati. Ecos promete ser el reencuentro del fallecido músico trasandino con su público, con su gente, en una experiencia inmersiva, más allá de lo imaginado.

Para traer al trasandino a la “vida”, se utilizará un formato parecido al que se ocupa en los conciertos de ABBA Voyage, que se ha caracterizado por el “realismo” que se siente en cada concierto.

Se utilizarán pistas con su voz y sus guitarras originales sincronizadas en tiempo real con Zeta y Charly, acompañadas de una recreación visual y digital del músico.

En Chile, el show tendrá cinco funciones en el Movistar Arena (4 de ellas ya agotadas), entre el 26 y 29 de marzo. Las últimas entradas se pueden adquirir en Puntoticket.

Y ya tenemos las primeras imágenes del evento, tras su debut mundial en Argentina, el pasado fin de semana. Un espectáculo que la prensa del país vecino ha comparado con “Black Mirror” y la ha calificado como “increíblemente real”.