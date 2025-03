Lady Gaga revela que su colaborador soñado sería John Lennon

En una conferencia de prensa dirigida por fanáticos para celebrar su nuevo álbum Mayhem, Lady Gaga reveló que su colaborador soñado sería el fallecido John Lennon. “Creo que habría sido John Lennon. Tenía un corazón hermoso, y eso es lo que más admiro en un artista”, afirmó la cantante.

Gaga también mostró su tatuaje de la señal de paz en la muñeca, explicando que se lo hizo en honor a Lennon. “Esta señal de paz estaba afuera del Dakota, donde tristemente fue arrebatado del mundo. Yoko dejaba flores allí, y nunca olvidé lo que él representaba”, dijo.

La intérprete de Born This Way ha expresado antes su conexión con Lennon. En una entrevista de 2011 con NME, comparó su insatisfacción creativa con la del músico. “Lennon odiaba ciertas canciones por cómo las terminó, y yo me siento igual”, confesó.

En 2012, Gaga recibió el Lennonono Grant For Peace de Yoko Ono, y en 2015 interpretó Imagine en la apertura de los Juegos Europeos. Su admiración por Lennon no solo refleja su respeto por su música, sino también por su legado de paz y amor.