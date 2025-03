“MAYHEM”, el nuevo disco de Lady Gaga: Un trabajo marcado por su propio “caos personal” y la fusión de géneros

"MAYHEM" es el séptimo álbum de estudio en la carrera de Lady Gaga. Incluye 14 nuevas canciones; entre ellas, los sencillos previamente lanzados "Disease" y "Die With A Smile" (con Bruno Mars). La artista, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, explica que la nueva producción la refleja en su totalidad: "Es la integración de quién soy en la vida real y quién soy sobre el escenario".

Este 7 de marzo, Lady Gaga volvió a irrumpir en la escena musical con un nuevo disco y esta vez, marcado por lo que ella misma describe como su “caos personal”: MAYHEM.

Gaga ha descrito esta nueva producción como un trabajo que fusiona géneros, desde el electro-grunge hasta influencias de Prince y David Bowie.

Su proceso creativo, en tanto, fue influenciado por su gira Chromatica Ball Tour y el apoyo de su pareja, Michael Polansky.

“Michael es la persona que me dijo que hiciera un nuevo disco de pop. Me dijo: Mi amor, te amo. Tienes que hacer música pop“, reveló la cantante y actriz en una entrevista con Vogue a fines del año pasado.

A comienzos de esta semana, compartió más detalles sobre la nueva producción durante la Conferencia de Prensa Little Monster, organizada por Spotify en Nueva York.

“MAYHEM, para mí, es la integración de quién soy en la vida real y quién soy sobre el escenario. Y (narra) cómo empecé a celebrar la unión de esas dos cosas. Dos cosas que, en realidad, no van juntas. Resulta que esa soy yo en su totalidad“, reveló Lady Gaga, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta.

“Este disco contiene toda esa tensión, la suavidad, lo que soy por dentro y la intensidad que me gusta llevar a mi música y a mis actuaciones. ¿Cómo mantengo todo eso en un mismo lugar? Para mí, eso es mi caos personal, también conocido como ejercicios de caos”, enfatizó.

La nueva producción, en tanto, llega a menos de un año de su último lanzamiento de estudio, Harlequin (2024), complementario de la película Joker: Folie à Deux, que protagonizó junto a Joaquin Phoenix.

En concreto, Mayhem es el séptimo disco de su carrera como solista tras The Fame (2008), The Fame Monster (2009), Born This Way (2011), Artpop (2013), Joanne (2016) y Chromatica (2020).

¿Qué canciones incorpora Mayhem?

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah, con Gesaffelstein

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile, con Bruno Mars