Cultura estados unidos

Lady Gaga interrumpe show en Tokio para condenar al ICE: “Me duele el corazón…”

Por CNN Chile

29.01.2026 / 20:50

{alt}

El discurso de la artista estadounidense se produce tras la muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, la que se suma a la de Renée Good.

(EFE) – La estrella estadounidense Lady Gaga pausó un concierto en Tokio para posicionarse contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y mandar un mensaje de apoyo a las comunidades atacadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“En un par de días, regresaré a casa y me duele el corazón pensar en las personas, los niños, las familias de todo Estados Unidos que están siendo atacadas sin piedad por el ICE. Pienso en todo su dolor y en cómo sus vidas están siendo destruidas ante nuestros ojos”, dijo la cantante.

Gaga agregó que también piensa en la gente de Minnesota “y en todos los que están en casa viviendo con tanto miedo y buscando respuestas sobre qué debemos hacer. Cuando comunidades enteras pierden su sentido de seguridad y pertenencia, algo se rompe en todos nosotros”.

Necesitamos volver a un lugar de seguridad, paz y responsabilidad. La gente buena no debería tener que luchar tanto y arriesgar sus vidas por el bienestar y el respeto. Espero que nuestros líderes estén escuchando. Espero que nos estén escuchando mientras les pedimos que cambien su curso de acción rápidamente y tengan piedad de todos en nuestro país”, sentenció.

El discurso de Gaga se produce tras la reciente muerte a tiros de Alex Pretti por parte de agentes de la Patrulla Fronteriza, el segundo incidente de este tipo en Mineápolis.

Una muerte que se suma a la de Renée Good el pasado 7 de enero a causa de los disparos de otro agente migratorio.

El caso ha reavivado el enojo de muchos estadounidenses con la Casa Blanca, especialmente porque varios miembros del Gabinete, al igual que sucedió en la muerte de Good, acusaron a la víctima de conductas delictivas.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Presidente Boric hizo una pausa en inauguración de museo en Atacama para recordar salida del director del SLEP: "No he conocido persona más descriteriada"
Lady Gaga interrumpe show en Tokio para condenar al ICE: “Me duele el corazón...”
Subdirector técnico del INE: “Estamos entre los 10 países con menor tasa global de fecundidad del planeta”
Senadora Campillai cuestiona duramente beneficio de salida dominical para Patricio Maturana: “Me produce dolor y angustia”
Poduje en seminario de la ACHM: Plan de reconstrucción por incendios, dardos a Ripamonti y cruce con un asistente
Sernac oficia a Azul Azul luego de reclamos de abonados tras sanción de la ANFP: ¿Qué implica?