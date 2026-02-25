Cultura Viña 2026

La Quinta Vergara le canta el cumpleaños a Haewon de NMIXX en perfecto coreano

Por CNN Chile

25.02.2026 / 03:16

La líder del grupo surcoreano celebró sus años en medio del histórico debut del K-pop en el Festival de Viña del Mar, recibiendo una emotiva serenata del público chileno en su idioma natal.

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento especialmente emotivo para Haewon, integrante y líder de NMIXX. En medio del histórico debut del grupo en la Quinta Vergara, el público chileno sorprendió a la cantante, que hoy está de cumpleaños, con una cálida celebración.

El regalo del “Monstruo”

Cuando las luces iluminaron a Haewon sobre el escenario, miles de voces se unieron para cantarle “생일 축하합니다” (feliz cumpleaños en coreano) , en un gesto que conmovió a la artista y desató reacciones en redes sociales.

Horas antes, las propias integrantes habían compartido en sus cuentas oficiales imágenes de la celebración: globos, torta y la calidez chilena recibieron a la cumpleañera, que llegó el domingo a territorio nacional junto al grupo.

El momento, que fusionó la cultura coreana con la entrega del público local, se convirtió en uno de los más virales de la noche y selló el cariño mutuo entre NMIXX y Chile. La presentación del grupo, que incluyó un impecable español y una colaboración con Kid Voodoo, quedará grabada como un hito en la historia del certamen.

