La Quinta Vergara le canta el cumpleaños a Haewon de NMIXX en perfecto coreano

La tercera jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento especialmente emotivo para Haewon, integrante y líder de NMIXX. En medio del histórico debut del grupo en la Quinta Vergara, el público chileno sorprendió a la cantante, que hoy está de cumpleaños, con una cálida celebración.

El regalo del “Monstruo”

Cuando las luces iluminaron a Haewon sobre el escenario, miles de voces se unieron para cantarle “생일 축하합니다” (feliz cumpleaños en coreano) , en un gesto que conmovió a la artista y desató reacciones en redes sociales.

Horas antes, las propias integrantes habían compartido en sus cuentas oficiales imágenes de la celebración: globos, torta y la calidez chilena recibieron a la cumpleañera, que llegó el domingo a territorio nacional junto al grupo.

El momento, que fusionó la cultura coreana con la entrega del público local, se convirtió en uno de los más virales de la noche y selló el cariño mutuo entre NMIXX y Chile. La presentación del grupo, que incluyó un impecable español y una colaboración con Kid Voodoo, quedará grabada como un hito en la historia del certamen.