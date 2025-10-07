Cultura música

La Orquesta Sinfónica Nacional y la OSEM se presentarán en la Gran Sala Sinfónica: revisa fechas y horarios de los conciertos

Por CNN Chile

07.10.2025 / 15:57

{alt}

OSNCH y OSEM se presentarán juntas en la Gran Sala Sinfónica Nacional bajo la dirección de Alejandra Urrutia.

Este viernes 10 y sábado 11 de octubre, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile (OSNCH) y la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) compartirán escenario en la Gran Sala Sinfónica Nacional, en la comuna de Providencia, a partir de las 19:30 horas. Ambas agrupaciones serán dirigidas por la destacada directora chilena Alejandra Urrutia.

El evento forma parte del ciclo “Encuentros Sinfónicos: músicos de hoy y mañana”, una iniciativa que nace de la alianza entre el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). Esta instancia busca reunir a músicos profesionales con jóvenes talentos en un mismo escenario.

La directora Alejandra Urrutia destacó la importancia del proyecto: “Con gran entusiasmo me preparo para nuestro trabajo en conjunto con la OSEM y la OSNCH. La idea, que nació del maestro Rodolfo Saglimbeni, es crear una instancia donde jóvenes estudiantes puedan compartir escenario con músicos profesionales. Es una experiencia viva que nos obliga a estar en el presente: los jóvenes aprenderán, observarán y tocarán codo a codo con la orquesta durante una semana intensa de ensayos, para culminar con dos conciertos en la nueva Gran Sala“.

Repertorio

Durante ambas jornadas se interpretarán las siguientes obras:

  1. Modest Mussorgski / Maurice Ravel – Cuadros de una exposición (selección)
    Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

  2. Ludwig van Beethoven – Coriolano
    Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana

  3. Franz Schubert – Sinfonía Inconclusa
    OSNCH y OSEM

  4. Enrique Soro – Tres Aires Chilenos
    OSNCH y OSEM

Entradas

La venta de entradas se realiza a través del sitio web ceacuchile.cl. También estarán disponibles por vía telefónica y de forma presencial en boletería, tanto en días previos como el mismo día del evento.

Se ofrecen descuentos especiales:

  • 40 % para funcionarios de la Universidad de Chile y estudiantes

  • 25 % para personas mayores (máximo 2 entradas por persona)

Importante: Los descuentos solo aplican en compras realizadas en boletería.

 

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

País Evacúan Ministerio de Justicia por emanación de humo: Bomberos trabaja en el lugar
Maduro dice que investigan un supuesto plan de “ataque terrorista” contra la embajada de EE.UU. en Caracas
"Se siente como estar en otro país": Mujer fue de visita a Calama y esta fue su experiencia
La Orquesta Sinfónica Nacional y la OSEM se presentarán en la Gran Sala Sinfónica: revisa fechas y horarios de los conciertos
Comenzó postulación al Subsidio de Arriendo 2025: ¿Cuáles son los requisitos para obtener los más de $6 millones?
Revelan entrevista perdida de John Lennon: El ex Beatle creía que el gobierno de EE.UU. lo espiaba