La Orquesta Sinfónica Nacional y la OSEM se presentarán en la Gran Sala Sinfónica: revisa fechas y horarios de los conciertos

OSNCH y OSEM se presentarán juntas en la Gran Sala Sinfónica Nacional bajo la dirección de Alejandra Urrutia.
Este viernes 10 y sábado 11 de octubre, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile (OSNCH) y la Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana (OSEM) compartirán escenario en la Gran Sala Sinfónica Nacional, en la comuna de Providencia, a partir de las 19:30 horas. Ambas agrupaciones serán dirigidas por la destacada directora chilena Alejandra Urrutia.
El evento forma parte del ciclo “Encuentros Sinfónicos: músicos de hoy y mañana”, una iniciativa que nace de la alianza entre el Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile (CEAC) y la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). Esta instancia busca reunir a músicos profesionales con jóvenes talentos en un mismo escenario.
La directora Alejandra Urrutia destacó la importancia del proyecto: “Con gran entusiasmo me preparo para nuestro trabajo en conjunto con la OSEM y la OSNCH. La idea, que nació del maestro Rodolfo Saglimbeni, es crear una instancia donde jóvenes estudiantes puedan compartir escenario con músicos profesionales. Es una experiencia viva que nos obliga a estar en el presente: los jóvenes aprenderán, observarán y tocarán codo a codo con la orquesta durante una semana intensa de ensayos, para culminar con dos conciertos en la nueva Gran Sala“.
Durante ambas jornadas se interpretarán las siguientes obras:
Modest Mussorgski / Maurice Ravel – Cuadros de una exposición (selección)
Orquesta Sinfónica Nacional de Chile
Ludwig van Beethoven – Coriolano
Orquesta Sinfónica Estudiantil Metropolitana
Franz Schubert – Sinfonía Inconclusa
OSNCH y OSEM
Enrique Soro – Tres Aires Chilenos
OSNCH y OSEM
La venta de entradas se realiza a través del sitio web ceacuchile.cl. También estarán disponibles por vía telefónica y de forma presencial en boletería, tanto en días previos como el mismo día del evento.
Se ofrecen descuentos especiales:
40 % para funcionarios de la Universidad de Chile y estudiantes
25 % para personas mayores (máximo 2 entradas por persona)
Importante: Los descuentos solo aplican en compras realizadas en boletería.
