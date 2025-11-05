“La misteriosa mirada del flamenco” y “La Ola” son nominadas a Mejor Película Latinoamericana en los Premios Forqué

Las cintas chilenas competirán con "Belén" y "Papeles".

La misteriosa mirada del flamenco (Diego Céspedes) y La Ola (Sebastián Lelio) recibieron nominaciones a los Premios Forqué de España.

Los filmes chilenos forman parte de los finalistas de la 31° edición de la premiación en la categoría “Mejor Película Latinoamericana del Año”.

Y comparten la nominación junto a Belén (Argentina), dirigida por Dolores Fonzi y Papeles (Uruguay, España), dirigida por Arturo Montenegro.

La premiación se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid.

Premios Forqué: Los finalistas de la 31° edición

En la categoría “Mejor largometraje de ficción” competirán Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa), Maspalomas (José María Goenaga y Aitor Arregi), Sirât (Oliver Laxe) y Sorda (Eva Libertad).

En “Mejor serie de ficción” están Anatomía de un instante (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), Animal (Víctor García León), Poquita Fe T2 (Pepón Montero y Juan Maidagán) y Pubertat (Leticia Dolera).

Asimismo, en “Mejor interpretación femenina” están nominadas Ángela Cervantes (La Furia), Miriam Garlo (Sorda), Nora Navas (Mi amiga Eva) y Patricia López Arnaiz (Los domingos).

Mientras que en “Mejor interpretación masculina” los finalistas son Alberto San Juan (La cena), Álvaro Cervantes (Sorda), José Ramón Soroiz (Maspalomas) y Mario Casas (Muy lejos).

Revisa los trailer de las películas chilenas nominadas aquí: