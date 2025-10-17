Cultura panoramas

La fiesta del campo llega a Ñuñoa en octubre: Expo Mundo Rural 2025 ofrecerá entrada gratuita

Por CNN Chile

17.10.2025 / 16:12

Ñuñoa será sede de la 25ª Expo Mundo Rural 2025 del 23 al 26 de octubre, con más de 130 expositores de cervezas, quesos, artesanía y plantas en un evento gratuito para toda la familia.

Un panorama gratuito para disfrutar lo mejor de los quesos, mieles, condimentos y compartir licores, cerveza, vinos, sidra, chicha y pisco en esta época del año en que comienzan las altas temperaturas, es la Expo Mundo Rural, que reunirá a cerca de 130 expositores desde el Altiplano hasta la Patagonia.

También habrá novedades para los fanáticos de la artesanía y las plantas, además de diversas actividades.

La 25ª versión de la fiesta del campo en la ciudad se realizará entre el 23 y el 26 de octubre en el Parque Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa. La entrada es gratuita (debe descargarse en Ticketplus).

Programación completa:

