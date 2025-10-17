La fiesta del campo llega a Ñuñoa en octubre: Expo Mundo Rural 2025 ofrecerá entrada gratuita

Ñuñoa será sede de la 25ª Expo Mundo Rural 2025 del 23 al 26 de octubre, con más de 130 expositores de cervezas, quesos, artesanía y plantas en un evento gratuito para toda la familia.

Un panorama gratuito para disfrutar lo mejor de los quesos, mieles, condimentos y compartir licores, cerveza, vinos, sidra, chicha y pisco en esta época del año en que comienzan las altas temperaturas, es la Expo Mundo Rural, que reunirá a cerca de 130 expositores desde el Altiplano hasta la Patagonia.

También habrá novedades para los fanáticos de la artesanía y las plantas, además de diversas actividades.

La 25ª versión de la fiesta del campo en la ciudad se realizará entre el 23 y el 26 de octubre en el Parque Estadio Nacional, comuna de Ñuñoa. La entrada es gratuita (debe descargarse en Ticketplus).

Programación completa: