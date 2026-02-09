KPop Demon Hunters tendrá parte 2: Compositor de “Golden” revela que la secuela ya está “en proceso”

La película, ya catalogada por Netflix como su filme más popular de todos los tiempos, viene de ganar un Grammy por su hit musical "Golden".

KPop Demon Hunters, la película más vista en la historia de Netflix, tiene más por entregarle a sus fanátícos.

El compositor Mark Sonnenblick, coautor del tema Golden, reveló en una reciente entrevista con BBC Newsbeat que la secuela del título ya se encuentra “en proceso”.

Asimismo, explico que la etapa de trabajo en nuevo material musical llegará después de definir los ejes centrales de la continuación de la historia.

“Habrá todo un proceso de desarrollo antes de que nos pongamos manos a la obra con la composición de las canciones”, señaló.

El fenómeno masivo de Kpop Demon Hunters

Tras su estreno el 20 de junio de 2025, a KPop Demon Hunters le tomó apenas un mes y fracción convertirse en la película más vista de la plataforma.

Obtuvo el reconocimiento oficial el 26 de agosto del mismo año, con 236 millones de visualizaciones. Según lo reportado por Tudum, la plataforma de noticias oficial de Netflix, a la fecha acumula más de 325 millones de visualizaciones.

Su hit Golden, en tanto, cuenta con más de un billón de reproducciones en Spotify, cifra que se replica en el video con las letras oficiales de la canción en YouTube. Y en febrero pasado, sumó un nuevo hito al ganar el Grammy a Mejor Canción Escrita para Medios Audiovisuales.

En paralelo, el propio Sonnenblick atribuyó parte del impulso a la respuesta del público y destacó el rol de los fans en amplificar el alcance del film.

Agregó que Golden ya dejó de ser simplemente “la canción grande” de una película animada para transformarse en un fenómeno pop global.