Kidzapalooza 2026 suma a Despertando las Neuronas: Horario, fecha y qué canciones estrenarán

Por CNN Chile

02.03.2026 / 12:31

El show incluirá estrenos en vivo y un repertorio que mezcla canciones y dinámicas de participación, además de contenidos asociados a aprendizaje y neurociencia para público infantil.

El proyecto infantil Despertando las Neuronas informó que se presentará en Kidzapalooza, el espacio familiar de Lollapalooza Chile 2026, con un show programado para el viernes 13 de marzo a las 16:45 horas.

La actividad se realizará en el marco de la edición 2026 del festival, que está fijada para el 13, 14 y 15 de marzo en el Parque O’Higgins.

La presentación tendrá una duración estimada de 45 minutos y estará centrada en una propuesta que combina música y teatro, incorporando contenidos vinculados a neurociencia y aprendizaje a través del juego.

El elenco considera a los personajes Neuronilla, Neuronín y Neurona Melodía, junto a la banda Los Neuromitos, y fue fundado por Claudia Donoso y Walter Benítez.

Entre los anuncios, Despertando las Neuronas señaló que en el show estrenará canciones nuevas en vivo: “El baile de los opuestos”, con publicación en plataformas el 6 de marzo, y “Todos somos diferentes”, enfocada en neurodiversidad.

Además, “Vamos a mover la cabeza” ya se encuentra disponible en plataformas digitales.

