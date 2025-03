“Es bonito que suceda”: Kidd Voodoo reacciona a dichos de Carolina Tohá admitiendo que le gusta su música

El artista, uno de los exponentes nacionales más conocido del género, expresó su sorpresa y agradecimiento por el reconocimiento, destacando cómo su música ha trascendido barreras generacionales.

Sorpresa causaron los dichos de la candidata presidencial del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, admitiendo su gusto por la música de Kidd Voodoo, cantante urbano chileno.

El reggaetonero, quien es uno de los exponentes nacionales más exitosos de nuestro país, ha logrado un gran arrastre en plataformas digitales, un exitoso paso por el Festival de Viña del Mar pasado y en su presentación en el Lollapalooza 2025.

En conversación con Radio Corazón, al exsecretaria de Estado reveló su aprecio por el artista, luego de que se le consultara a qué artista invitaría a La Moneda en un eventual gobierno.

“Estoy en un ciclo muy Kidd Voodoo. Mi hija me lo presentó y yo dije: ‘Ya, reggaetón de nuevo, no, Dios mío’. Y me puso una música… ¡No, qué música más linda!”, comentó Tohá, quien luego recomendó el éxito más reciente del artista, “Ponte lokita”.

“Tiene el estribillo la canción que dice ‘te voy a tocar toa’. Lo voy a tomar de jingle”, agregó entre risas.

¿Qué dijo Kidd Voodoo al respecto?

Este inesperado reconocimiento a Kidd Voodoo no pasó desapercibido.

En conversación con CNN Chile, durante su presentación en el Festival Lollapalooza 2025, el cantante se mostró sorprendido y halagado por los comentarios de Tohá.

“Te voy a ser sincero, en la política estoy un poco perdido, pero la música traspasa barreras, uno a veces ni se da ni cuenta. Y ella (Tohá) es un ejemplo de que también escucha mi música, una persona que nunca pensé que iba a escuchar ‘Ponte Lokita’”, dijo el artista.

Kidd Voodoo también destacó el hecho de que su música esté siendo escuchada por personas de todas las edades, algo que considera significativo.

“Bonito, es bonito que suceda, como también sucede en personas mucho más grandes. A mí me han hablado amigos de mi papá, que son mucho más mayores que se han quedado mal con mis canciones”, expresó.

El reggaetonero valoró el reconocimiento de figuras públicas como Tohá, especialmente en un contexto en el que el arte y la música urbana chilena han ganado más visibilidad.

“Es importante para que el país progrese en lo cultural. Abrazarnos a nosotros mismos es súper importante“, puntualizó el cantante, quien continúa cosechando éxitos tanto en el país como en el extranjero.