Kid Voodoo se repite el plato en Viña 2026: Ahora con Yandel sinfónico en la Quinta Vergara

El artista urbano chileno volvió a ser protagonista en el escenario del festival, esta vez como invitado del show sinfónico del puertorriqueño, luego de haber compartido días antes con el grupo surcoreano NMIXX.

La quinta jornada del Festival de Viña del Mar 2026 tuvo un momento de alto voltaje urbano durante el esperado show sinfónico de Yandel. El puertorriqueño, que cerró la noche con un espectáculo que combinó cuerdas, vientos y sus clásicos del reggaetón, invitó al escenario a su hermano y a su hijo.

Pero la sorpresa que más llamó la atención fue la aparición de Kid Voodoo, quien repitió su participación en el certamen tras haber compartido escenario días antes con el grupo surcoreano NMIXX.

El Kid Voodoo definitivamente no sabe decir que no

Lo tkm, tu no faltas a una party #Viña2026 — Pipu (@elpotitodedean) February 27, 2026

Un invitado recurrente en Viña

La presencia de Kid Voodoo en la Quinta Vergara no es nueva. El artista urbano ya había sido parte de ediciones anteriores: en 2024, Los Bunkers lo invitaron a cantar “Nada nuevo bajo el sol”, en un cruce de géneros que fue muy comentado.

Ese mismo año, también apareció junto a Young Cister para interpretar “Fashion Girl”, consolidando la escena urbana en el certamen. Su breve pero energética participación junto a Yandel desató una ola de reacciones en redes sociales, donde los usuarios destacaron su versatilidad y lo consagraron como el invitado estrella de la semana festivalera.