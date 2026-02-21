KATSEYE anuncia que una de sus integrantes se tomará una “pausa temporal”: No vendría con la banda a Lollapalooza Chile 2026

En el mensaje que compartieron a través de sus redes sociales, las integrantes de la agrupación señalaron que esperan volver a reunirse con su compañera “cuando sea el momento adecuado”. Asimismo, agradecieron a sus fans por el apoyo y la comprensión.

KATSEYE anunció que su integrante Manon Bannerman tomará una pausa temporal de las actividades del grupo para enfocarse en su “salud y bienestar”, según informó la propia agrupación a través de un comunicado difundido por HYBE x Geffen.

En dicho mensaje, el grupo señaló que la decisión fue analizada de forma conjunta y que las integrantes la apoyan: “Tras conversaciones abiertas y reflexivas, queremos compartir que Manon tomará una pausa temporal de las actividades grupales para enfocarse en su salud y bienestar”.

La declaración también expresa su intención de reunirse nuevamente con la artista más adelante.

“Apoyamos plenamente esta decisión (…). El grupo continuará con las actividades programadas durante este tiempo, y esperamos volver a estar juntas cuando sea el momento adecuado”.

Esta noticia, en tanto, llega después de un período de alta exposición internacional para KATSEYE.

El grupo musical femenino recibió dos nominaciones a los Grammy 2026, en las categorías Mejor Nuevo Artista y Mejor Perfomance de Dúo/Grupo Pop por su single Gabriela.

KATSEYE está integrado por Manon, Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel, Sophia Laforteza y Yoonchae Jeung, y se consolidó como proyecto global tras su formación bajo HYBE x Geffen y su posterior visibilidad en pantalla, incluyendo una docuserie de Netflix.

Hasta ahora, el anuncio se presenta como una pausa temporal, sin una fecha pública de regreso para Manon.

La noticia cobra especial atención en Chile, porque KATSEYE es una de las agrupaciones confirmadas para presentarse en Lollapalooza Chile 2026, como parte de su paso por los festivales de Lollapalooza Sudamérica en marzo.