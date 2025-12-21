Cultura Julio Zegers

El récord único que solo ostenta Julio Zegers en la historia del Festival de Viña del Mar

Por CNN Chile

21.12.2025 / 15:51

{alt}

La trayectoria del cantautor chileno quedó marcada por un logro que aún no ha sido igualado en el certamen viñamarino, consolidando su lugar en la historia de la música nacional y reforzando el legado que dejó tras su fallecimiento.

La muerte del cantautor chileno Julio Zegers Landa, a los 81 años, reabrió el recuerdo de un hito único en la historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: el artista es, hasta hoy, el único solista que ha ganado en dos ocasiones el primer premio del certamen.

Zegers alcanzó ese registro inédito al imponerse en las ediciones de 1970 y 1973, consolidando una marca que lo distingue dentro del palmarés del festival más importante de la música popular en Chile y Latinoamérica.

El músico, arquitecto y publicista obtuvo ambos reconocimientos como autor e intérprete de Canción a Magdalena (1970) y Los Pasajeros (1973), composiciones que marcaron su trayectoria artística.

Lee también: Murió a los 81 años Julio Zegers,

emblemático cantautor chileno y doble ganador del Festival de Viña del Mar

A diferencia de otros triunfos repetidos en la competencia, su caso permanece como un récord individual que no ha vuelto a repetirse.

El logro se inscribe en una etapa clave de su trayectoria artística, marcada por su vínculo con el movimiento del canto nuevo, corriente musical que tuvo un fuerte impacto cultural y social durante las décadas de 1960 y 1970.

DESTACAMOS

País Todo lo que tienes que saber de la supergripe AH3N2 que llegó a Chile: ¿Qué hacer y cómo prevenir contagios?

LO ÚLTIMO

País EFE Sur alcanza acuerdo con sindicato y mantiene operación ferroviaria con normalidad
Benjamín Salas: Chile Vamos no debe entrar al gobierno de Kast, sino enfocarse "en reconstruir la centroderecha liberal"
Acevedo asegura que no le gusta la idea de "motosierra", pero que Kast "no puede moderar la promesa" de recorte fiscal
Influyentes, capítulo 81: Matías Acevedo y Benjamín Salas
Golpe al crimen organizado: Incautan 475 toneladas de precursores químicos en puertos de Arica e Iquique
Manuel García despide a Julio Zegers con poema: “Inspiración para los humildes, humildad para los poderosos”