El récord único que solo ostenta Julio Zegers en la historia del Festival de Viña del Mar

La trayectoria del cantautor chileno quedó marcada por un logro que aún no ha sido igualado en el certamen viñamarino, consolidando su lugar en la historia de la música nacional y reforzando el legado que dejó tras su fallecimiento.

La muerte del cantautor chileno Julio Zegers Landa, a los 81 años, reabrió el recuerdo de un hito único en la historia del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar: el artista es, hasta hoy, el único solista que ha ganado en dos ocasiones el primer premio del certamen.

Zegers alcanzó ese registro inédito al imponerse en las ediciones de 1970 y 1973, consolidando una marca que lo distingue dentro del palmarés del festival más importante de la música popular en Chile y Latinoamérica.

El músico, arquitecto y publicista obtuvo ambos reconocimientos como autor e intérprete de Canción a Magdalena (1970) y Los Pasajeros (1973), composiciones que marcaron su trayectoria artística.

A diferencia de otros triunfos repetidos en la competencia, su caso permanece como un récord individual que no ha vuelto a repetirse.

El logro se inscribe en una etapa clave de su trayectoria artística, marcada por su vínculo con el movimiento del canto nuevo, corriente musical que tuvo un fuerte impacto cultural y social durante las décadas de 1960 y 1970.