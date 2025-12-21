Murió a los 81 años Julio Zegers, emblemático cantautor chileno y doble ganador del Festival de Viña del Mar
Por CNN Chile
21.12.2025 / 15:03
Zegers fue una figura relevante de la música chilena, especialmente por su vínculo con el movimiento del canto nuevo, corriente artística que marcó una época y que tuvo una fuerte impronta social y cultural en el país.
Este domingo se confirmó el fallecimiento del músico y cantautor chileno Julio Zegers Landa, a los 81 años, información que fue dada a conocer por la Municipalidad de El Monte a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.
“Falleció Julio Zegers Landa (1944-2025). Con profundo dolor despedimos al destacado músico montino Julio Zegers Landa, arquitecto, publicista, compositor y cantautor ligado al movimiento del ‘canto nuevo’ en las décadas de 1960 y 1970”, señalaron desde el municipio, enviando además condolencias a su familia y cercanos.
A lo largo de su trayectoria, combinó su carrera musical con otras disciplinas, desarrollándose también como arquitecto y publicista.
Entre sus principales hitos, destaca haber sido ganador del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar en dos ocasiones, en las ediciones de 1970 y 1973, consolidándose como uno de los artistas nacionales más reconocidos de su generación.
