“Jujutsu Kaisen” vuelve con todo: Anuncian nueva temporada en 2026 y el estreno de su película a fines de este año

Bajo el título "The Culling Game", la nueva entrega promete adaptaciones de alto impacto, nuevas incorporaciones al elenco y el desarrollo de algunos de los personajes más queridos de la franquicia.

Los fanáticos del anime tienen motivos de sobra para emocionarse: “Jujutsu Kaisen” vuelve en grande.

La popular serie basada en el manga de Gege Akutami se prepara para una nueva etapa con el estreno de su tercera temporada en enero de 2026, y la llegada de una película recopilatoria a los cines japoneses el próximo 7 de noviembre.

Nueva película servirá de antesala a la temporada 3

La cinta, titulada “JUJUTSU KAISEN: Execution”, llegará primero a Japón en noviembre y luego a Norteamérica el 5 de diciembre.

Será un resumen cinematográfico del impactante arco del Incidente de Shibuya, además de incluir los dos primeros episodios de la esperada tercera temporada.

Una jugada que no solo servirá para refrescar la memoria de los fans, sino para presentar lo nuevo en pantalla grande.

¿Qué esperar de la nueva temporada?

La temporada 3 de la serie será conocida como “The Culling Game” (El Juego de la Selección), y adaptará no solo ese arco, sino también los previos —Ejecución y Preparativos—, para preparar el terreno hacia uno de los momentos más intensos del manga: El Viaje a la Extinción.

Con este anuncio, Jujutsu Kaisen se posiciona como uno de los títulos clave para la temporada de invierno 2026 en la industria del anime. La animación volverá a estar a cargo del estudio MAPPA, que ya ha sido aclamado por su trabajo en entregas anteriores.

En resumen…

Película “JUJUTSU KAISEN: Execution”: Estrena en Japón el 7 de noviembre, llega a Norteamérica el 5 de diciembre.

Temporada 3 “The Culling Game”: Debuta en enero de 2026.

Tráiler oficial ya disponible y repleto de acción. Revísalo a continuación: