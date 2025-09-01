Jude Law no teme repercusiones por interpretar a Vladimir Putin en el cine

Jude Law se pone en la piel de Vladimir Putin en la película The Wizard of the Kremlin, una producción de Olivier Assayas que retrata el inicio de la carrera política del presidente ruso. El actor asegura que el mayor desafío fue representar a “un hombre sin rostro” en una historia que mezcla ficción y tensiones reales.

El actor británico Jude Law se refirió públicamente a los desafíos de dar vida a Vladimir Putin en la película The Wizard of the Kremlin, dirigida por Olivier Assayas y estrenada recientemente en el Festival de Cine de Venecia.

Durante la conferencia previa al debut, Law aseguró que no teme posibles repercusiones por interpretar al presidente de Rusia, (“espero no de forma ingenua…”, aseveró) incluso considerando el contexto actual marcado por la guerra en Ucrania.

“Me sentí confiado, en manos de Olivier y del guion, de que esta historia sería contada con inteligencia, matices y consideración”, afirmó.

“No estábamos buscando generar controversia por el simple hecho de hacerlo. Es un personaje dentro de una narrativa más amplia. No intentábamos definir nada sobre nadie”.

La cinta, basada en la novela homónima de Giuliano da Empoli, explora los años noventa y la llegada de Putin al poder a través de los ojos de Vadim Baranov (interpretado por Paul Dano), un productor de televisión convertido en asesor político y figura clave para consolidar la imagen pública del futuro presidente ruso.

Law también reconoció que uno de los mayores retos fue encarnar a un personaje con una imagen extremadamente controlada y opaca.

“Lo complicado fue que el rostro público que conocemos deja ver muy poco”, señaló el actor.

“Existe un término para describirlo: ‘El hombre sin rostro’. Hay una máscara. Olivier me pedía que mostrara emociones específicas en ciertas escenas, y el desafío era hacerlo revelando casi nada”, concluyó.

La película obtuvo una ovación de 10 minutos en el Festival de Venecia, y cuenta con un elenco principal también conformado por Paul Dano, Alicia Vikander, Tom Sturridge y Jeffrey Wright.