Jonas Brothers anuncian segundo show en Chile por éxito de ventas: Revisa cuándo salen las entradas

La nueva fecha del concierto de los Jonas Brothers también será en el Movistar Arena y la venta de entradas estará disponible a través de Punto Ticket.

El grupo musical se presentará en Chile el 10 de mayo en el Movistar Arena y, debido a la alta demanda de entradas para el concierto, anunciaron este jueves una nueva fecha en el recinto.

La nueva presentación está fijada para el lunes 11 de mayo y las entradas se venderán a través de Punto Ticket.

Su gira mundial, que rinde homenaje a su ciudad natal y a sus primeros pasos como artistas, ha sido destacada por la invitación de artistas como Demi Lovato, Jesse McCartney y JoJo.

Además, el recital también incluye las canciones en solitario de Nick Jonas, las de Joe Jonas cuando participó en el grupo DNCE y las de Kevin Jonas.

¿Cuándo será la preventa de entradas?

La preventa de boletos para la fecha del 11 de mayo estará disponible el lunes 9 de marzo a las 11:00 horas para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas del Banco Santander en Punto Ticket.

La venta general de entradas comenzará el miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas.