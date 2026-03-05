Jonas Brothers anuncian segundo show en Chile por éxito de ventas: Revisa cuándo salen las entradas

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
La nueva fecha del concierto de los Jonas Brothers también será en el Movistar Arena y la venta de entradas estará disponible a través de Punto Ticket.
El grupo musical se presentará en Chile el 10 de mayo en el Movistar Arena y, debido a la alta demanda de entradas para el concierto, anunciaron este jueves una nueva fecha en el recinto.
La nueva presentación está fijada para el lunes 11 de mayo y las entradas se venderán a través de Punto Ticket.
Su gira mundial, que rinde homenaje a su ciudad natal y a sus primeros pasos como artistas, ha sido destacada por la invitación de artistas como Demi Lovato, Jesse McCartney y JoJo.
Además, el recital también incluye las canciones en solitario de Nick Jonas, las de Joe Jonas cuando participó en el grupo DNCE y las de Kevin Jonas.
La preventa de boletos para la fecha del 11 de mayo estará disponible el lunes 9 de marzo a las 11:00 horas para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas del Banco Santander en Punto Ticket.
La venta general de entradas comenzará el miércoles 11 de marzo a las 11:00 horas.
