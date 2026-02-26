Jonas Brothers anuncia su regreso a Chile: Revisa cuándo es la venta de entradas, precios y más

Cambio de hora en Chile ya tiene fecha oficial: ¿Se adelantan o atrasan los relojes?
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.
El grupo formado por los hermanos Kevin, Nick y Joe regresa al país como parte de su nueva gira.
Este jueves, buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de los Jonas Brothers, ya que la banda de hermanos anunció un concierto en Chile.
Los intérpretes de éxitos como Burnin Up, Sucker y Leave Before You Love Me visitarán el país como parte de su nueva gira que también los llevará a Brasil y Argentina, en el caso de Latinoamérica.
ARGENTINA, BRAZIL, CHILE.
Ahhhh we can’t wait to bring the Greetings From Your Hometown show to Buenos Aires, Santiago and São Paulo.
Artist Presale is next Monday, March 2nd at 10am local time
Public Onsale is next Thursday, March 5th.
We’ve missed you, see you THIS MAY… pic.twitter.com/b4maJQmicF
— Jonas Brothers (@jonasbrothers) February 26, 2026
El fin de esta medida es privilegiar la luz natural en las mañanas durante los meses fríos. Revisa los detalles.