Jonas Brothers anuncia su regreso a Chile: Revisa cuándo es la venta de entradas, precios y más

El grupo formado por los hermanos Kevin, Nick y Joe regresa al país como parte de su nueva gira.

Este jueves, buenas noticias recibieron los fanáticos y fanáticas de los Jonas Brothers, ya que la banda de hermanos anunció un concierto en Chile.

Los intérpretes de éxitos como Burnin Up, Sucker y Leave Before You Love Me visitarán el país como parte de su nueva gira que también los llevará a Brasil y Argentina, en el caso de Latinoamérica.

¿Cuándo es el concierto de los Jonas Brothers en Chile?

El concierto del trío de hermanos está programado para el próximo domingo 10 de mayo en el Movistar Arena, ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.

¿Qué día es la venta de entradas para el concierto de Jonas Brothers en Chile?

La preventa exclusiva para clientes Banco Santander y Entel será desde el martes 3 de marzo a las 11:00 horas hasta el miércoles 4 de marzo a la misma hora o hasta agotar stock. Las entradas tendrán un 20% de descuento.

La venta general está programada para el 5 de marzo a las 11:01 horas .

Ambos procesos serán a través de Punto Ticket

Revisa el valor de las entradas

Escucha a los Jonas Brothers