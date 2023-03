Jimin de BTS realizó este viernes su esperado debut en solitario con el álbum Face.

También se estrenó el video musical de Like Crazy, la canción principal del álbum.

El artista y su compañero de grupo, RM, participaron en la composición de Like Crazy, un sencillo que mezcla a la perfección la voz de Jimin con poderosos sonidos de sintetizador y batería.

Face incluye seis canciones: Las versiones en coreano e inglés de Like Crazy, Face-off, Interlude: Dive, Alone y Set Me Free Pt. 2, siendo este último publicado hace ya algunos días.

Jimin debutó en 2013 como miembro de BTS. Antes del lanzamiento de su álbum Face, ya había lanzado algunas canciones en solitario, tales como Lie o Serendipity,

Mira el video de Like Crazy

Escucha el debut en solitario de Jimin