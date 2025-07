Jennifer Aniston interpretará a la madre narcisista de Jennette McCurdy en serie basada en su libro “I’m Glad My Mom Died”

La historia, basada en las experiencias reales de Jennette McCurdy, quien interpretó a Sam Puckett en la exitosa serie de Nickelodeon "iCarly", explorará la relación tóxica entre una actriz adolescente y su madre controladora.

(CNN) — Jennifer Aniston está ampliando su alianza con Apple TV+ más allá de la serie The Morning Show.

La plataforma de streaming anunció este martes que la actriz encabezará una nueva serie inspirada en I’m Glad My Mom Died, las memorias de Jennette McCurdy que se convirtieron en un fenómeno editorial y número uno en la lista de bestsellers del New York Times.

El libro, que ha sido descrito como desgarrador y a la vez hilarante, aborda la compleja relación entre McCurdy y su madre, una figura controladora y obsesiva.

Según el comunicado de Apple TV+, la serie será una tragicomedia centrada en la relación codependiente entre una joven actriz de 18 años —estrella de un exitoso programa infantil— y su madre narcisista, quien se enorgullece de ser “la mamá de una celebridad”.

Este último rol será interpretado por Aniston.

Jennette McCurdy alcanzó la fama como Sam Puckett en la serie de Nickelodeon iCarly. Su libro, publicado el 9 de agosto de 2022 por Simon & Schuster, se mantuvo por más de 80 semanas en la lista de libros más vendidos del New York Times.

McCurdy será guionista, productora y showrunner de esta adaptación junto a Ari Katcher. Por su parte, Jennifer Aniston también ejercerá como productora ejecutiva del proyecto.

Actualmente, Aniston protagoniza y produce The Morning Show, cuya cuarta temporada se estrenará el próximo 17 de septiembre. La serie está basada en el libro de no ficción Top of the Morning, escrito por Brian Stelter, analista jefe de medios de CNN.