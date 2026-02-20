Jean Philippe Cretton deslumbra con innovador look rockero en la Gala de Viña

El periodista y animador apostó por una túnica negra de corte vanguardista que Tonka Tomicic describió como de "un hombre dispuesto a correr los límites", y aprovechó de desmentir rumores sobre una nueva relación.

Jean Philippe Cretton se robó las miradas en la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 con una propuesta estética arriesgada.

El periodista y animador lució una especie de túnica negra combinada con pantalón del mismo tono, un look que su colega Tonka Tomicic definió como propio de “un hombre dispuesto a correr los límites”.

Jean Philippe Cretton siempre es de los hombres que más innova y destaca 🤩🤩🤩🤩😎😎😎👏👏👏👏👏#GalaViña #GalaViña2026 pic.twitter.com/EpuXtTB1bL — Cristian Retamales (@CristianReta03) February 21, 2026

Look de vanguardia y declaraciones

Al ser consultado en el backstage, Cretton explicó que vino a “jugar”, pues este evento da la “posibilidad de vestirse como uno no se viste habitualmente”.

“Siempre se trata de hacer algo diferente”, añadió el también animador, según reportó Bíobio Chile, quien destacó por su estilo rockero y vanguardista en la noche más glamorosa del verano chileno.

En medio de las consultas de la prensa, Cretton aprovechó de referirse a su situación sentimental y confirmó que se encuentra “soltero”, desmintiendo así los rumores que lo vinculaban afectivamente con una profesora de un gimnasio de la capital.

El periodista cerró su paso por la alfombra roja con una sonrisa y evidente comodidad en su rol de invitado más que de entrevistador.